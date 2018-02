Politistii din Olanda se tem ca tara a ajuns un paradis al traficantilor: Un asasinat la comanda a ajuns sa coste 5.000 de euro!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Securitate olandez a respins miercuri termenul de 'narco-stat' atribuit Olandei de un sindicat al politiei, care denuntase lipsa de resurse umane pentru combaterea criminalitatii, relateaza AFP. Sindicatul politiei olandeze NPB a publicat marti un raport intitulat 'Strigat de ajutor…

- Ministerul pentru Securitate olandez a respins miercuri termenul de ''narco-stat'' atribuit Olandei de un sindicat al politiei, care denuntase lipsa de resurse umane pentru combaterea criminalitatii, relateaza AFP. Sindicatul politiei olandeze NPB a publicat marti un raport intitulat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- El a mai spus ca este impotriva unei intrari in etape in spatiul de libera circulatie Schengen, modalitate prin care ar fi amanata pentru mai tarziu problema eliminarii controalelor la frontierele terestre. Germania in special este favorabila unei astfel de integrari in etape. Romania si Bulgaria indeplinesc…

- Decizia de incepere a urmaririi penale ii revine procurorului general.Ministrul justitiei, Ayelet Shaked, a afirmat ca dupa parerea ei un prim-ministru nu trebuie sa demisioneze chiar daca este inculpat oficial, informeaza Agerpres.

- Ministrul de Externe din Olanda, Halbe Zijlstra, a demisionat la doar o zi dupa ce a fost acuzat de minciuna și a recunoscut. Acesta a spus ca a mințit cand a spus ca a participat la o intalnire din 2006 in care președintele Vladimir Putin ar fi evocat planurile sale referitoare la o 'Rusie Mare'. …

- Ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, a demisionat, marti, la o zi dupa ce a recunoscut ca a mintit atunci cand a afirmat ca a luat parte, in 2006, la o intalnire in care presedintele rus Vladimir Putin ar fi evocat planurile sale privind o 'Rusie Mare', transmit Reuters si AFP.Potrivit…

- Ministrul de externe olandez Halbe Zijlstra a demisionat marti, la o zi dupa ce a recunoscut ca a mintit atunci cand a afirmat ca a luat parte, in 2006, la o intalnire in care presedintele rus Vladimir Putin ar fi evocat planurile sale privind o 'Rusie Mare', transmit Reuters si AFP.…

- Trandafirii roșii aproape ca au devenit sinonimi cu Valentine’s Day, iar pe masura ce Ziua Indragostiților a devenit tot mai populara și in Europa, țarile de pe continent au inceput sa importe tot mai mulți trandafiri. Așa s-a ajuns ca importurile care ajung in UE sa totalizeze peste 600 de milioane…

- Suedia intra și ea in hora loot boxes din jocurile video, dar discuțiile sunt mult mai avansate aici. Ministrul administrației publice spune: Lucram pentru a relua controlul asupra pieței pariurilor și sa ne asiguram ca legea protecției consumatorilor se aplica tuturor actorilor care…

- Sindicatul de la Cariera Roșia avertizeaza ministrul Energiei ca minerii mai au front de lucru pana in aprilie. Este nevoie de implicarea guvernului pentru avizele necesare extinderii carierelor miniere. O alta mare problema este legata d...

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a declarat miercuri ca procesul legislativ pentru adoptarea legilor Justiției continua cu respectarea normelor constituționale, iar acest lucru este acceptat de Comisia Europeana, iar reprezentanții statelor membre nu au avut reproșuri concrete. ”N-am gasit pe nimeni,…

- Raportul anual care analizeaza situația democrației in lume arata faptul ca, pe ansamblu, statele analizate au devenit mai puțin democratice decat in urma cu un an. Indexul Anual al Democrației prezinta doar 19 state ca fiind democrații in adevaratul sens al cuvantului, dintr-un total de…

- Oligarhii rusi banuiti de coruptie vor trebui sa explice acum provenienta averii lor, in cadrul luptei Marii Britanii impotriva crimei organizate, a indicat sambata ministrul britanic al securitatii, Ben Wallace, relateaza AFP. Autoritatile vor utiliza pentru aceasta o noua procedura,…

- Politia germana a arestat miercuri, in cadrul unei vaste operatiuni desfasurate in mai multe landuri, trei barbati suspectati ca au transportat ilegal migranti in Germania pe ruta balcanica, a comunicat politia federala, potrivit agentiei dpa. Politistii germani au intreprins miercuri…

- Social-democratul Paul Stanescu, propus pentru functiile de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, a precizat luni, la comisiile de specialitate din Parlament, ca in opinia sa un functionar public acuzat de coruptie nu ar trebui dat afara. Abordarea lui Stanescu contrazice o decizie recenta a CCR.

- Social-democratul Paul Stanescu, propus pentru functiile de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, a precizat, luni, la comisiile de specialitate din Parlament, ca sustine ca un functionar public acuzat de coruptie sa nu fie dat afara, el contrazicand astfel o decizie recenta a CCR.

- Uniunea Europeana a aprobat, luni, sanctiuni impotriva a sapte oficiali de rang inalt, din Venezuela, pentru incalcarea drepturilor omului, inclusiv impotriva sefului serviciilor de informatii, pe care Blocul comunitar il acuza de tortura, informeaza site-ul postului France24. Ministrul de interne Nestor…

- Ministrul de interne Nestor Reverol si liderul Curtii Supreme a Venezuelei se afla pe lista oficialilor vizati de sanctiuni. Uniunea Europeana si-a exprimat ingrijorarea fata de incalcarea drepturilor omului in Venezuela, unde, anul trecut, protestele impotriva presedintelui Nicolas Maduro au devenit…

- Ministrul olandez de Finanțe Wopke Hoekstra (foto) a declarat marți ca statele cele mai afectate de Brexit nu ar trebui sa contribuie la acoperirea golului lasat in bugetul Uniunii Europene de plecarea Marii Britanii, anunța Bloomberg . ”Un grup mic de țari din vestul Europei este foarte afectat de…

- Insarcinatul cu afaceri al Eritreei in Olanda a fost declarat persona non grata si expulzat din aceasta tara, a anuntat miercuri ministrul de externe olandez Halbe Zijlstra, relateaza DPA si AFP. Masura luata impotriva diplomatului expulzat se refera la o taxa pe care autoritatile din Eritreea incearca…

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters.

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters. Wopke Hoekstra a subliniat, intr-un…

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters. Wopke Hoekstra a subliniat,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, legat de criza generata in PSD și in guvern de tensiunile dintre premierul Mihai Tudose si ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, ca “in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate“. “Daca in Olanda…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate". …

- "Endava si Velocity Partners isi unesc fortele pentru a crea un jucator IT global capabil sa ofere clientilor mai multe optiuni in ceea ce priveste serviciile, tehnologiile, scalabilitatea si locatiile pentru livrarea proiectelor IT", se spune in comunicatul de presa. Ca urmarea a fuziunii, organiziatia…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, 8 ianuarie 2018, la Haga, pentru a discuta cu ministrul Afacerilor Externe al Regatului Tarilor de Jos, Halbe Zijlstra, despre aderarea Romaniei la Schengen si relatiile intre cele doua tari in plan european. Vizita a fost prilejul…

- „Un subiect important aflat pe agenda a fost aderarea tarii noastre la Schengen si de ce acest lucru trebuie sa fie un element de interes pentru Olanda. Romania respecta de multi ani toate criteriile pentru a adera la spatiul Schengen. Este timpul sa fim clari si sa cerem partenerilor nostri sa respecte…

- Victor Negrescu, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, s-a prezentat luni la Haga pentru o serie de discuții cu ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, despre aderarea Romaniei la Schengen.

- Luni, 8 ianuarie, purtatorul de cuvant al MAI, comisar-sef de politie Monica Dajbog, a sustinut o declaratie de presa. Redam in continuare continutul acesteia: 'Timp de 48 de ore, conducerea MAI a evitat sa intervina si sa comenteze in vreun fel stadiul investigatiei pentru prinderea agresorului din…

- Luni, 8 ianuarie, purtatorul de cuvant al MAI, comisar-sef de politie Monica Dajbog, a sustinut o declaratie de presa. Redam in continuare continutul acesteia: 'Timp de 48 de ore, conducerea MAI a evitat sa intervina si sa comenteze in vreun fel stadiul investigatiei pentru prinderea agresorului din…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune. Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul al patrulea al anului 2017 "a putut…

- Clipe de groaza pentru o tanara din Oradea care a fost batuta pentru ca a refuzat avansurile pe care i le-au facut doi barbați. Femeia, in varsta de 25 de ani, a ajuns la spital plina de vanatai și ar putea fi operata. La inceputul noului an, Alexandra trebuia sa inceapa noul serviciu in Olanda, insa…

- Olanda, critica ferventa a Romaniei, este gata sa-l primeasca pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili daca acesta va decide sa paraseasca Ucraina, a declarat vineri ministrul olandez al afacerilor externe, dupa informatii potrivit carora Saakasvili s-ar putea stabili in aceasta tara, informeaza…

- Olanda este gata sa-l primeasca pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili daca acesta va decide sa paraseasca Ucraina, a declarat vineri ministrul olandez al afacerilor externe, dupa informatii potrivit carora Saakasvili s-ar putea stabili in aceasta tara, informeaza AFP. "El este…

- Caz infiorator petrecut intr-o statie de metrou din Capitala. O tanara a murit dupa ce a fost impinsa pe sine, in fata trenului care intra in statia Dristor 1. Suspecta a fost identificata si prinsa in timp record, fiind vorba de o femeie care incercase un gest similar in statia Costin Georgian, tot…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce un agent a fost agresat in fata postului de politie din localitatea Oteleni, scrie AGERPRES. Potrivit unor surse judiciare, marti dupa-amiaza, in jurul orei 15,00, un politist a fost agresat in timp ce se afla in fata postului de politie, de un barbat…

- Principalul suspect in cazul crimei de la metrou, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta, in noaptea de marți spre miercuri, pentru 24 de ore, urmand sa fie dusa in fata judecatorilor, cu propunerea de arestare preventiva. Polițiștii de la Brigada Transporturi Publice București, implicați in soluționarea…

- Cinci autoturisme de lux, cautate de autoritațile din Uniunea Europeana, au fost depistate la intrarea in țara de polițiștii de frontiera. Este vorba despre trei mașini marca Mercedes, un Dogde si un Volkswagen Touareg. Valoare totala a automobilelor se ridica la peste 700.000 de lei. Unele dintre ele…

- La finalul lunii noiembrie, Petre Daea a declarat ca a analizat factorii care au generat scumpirea oualor din ultima perioada, considerand ca nu este normal ca oul achizitionat cu 50 de bani la poarta fermei sa ajunga pe raftul magazinelor la un pret dublu, de circa un leu. Oficialul a subliniat…

- Traficul de droguri, coruptia si saracia au facut din multe destinatii turistice orase periculoase si evitate de cei care doresc sa-si petreaca vacanta pe o plaja însorita. Barquisimeto, Venezuela - Orasul are în jur de un milion de locuitori, însa 57 de persoane mor…

- Veste buna pentru fanii echipei AS Roma. Clubul din capitala Italie a primit ultima aprobare pentru constructia unei noi arene, "Stadio della Roma". Anuntul a fost facut de catre club, prin intermediul site-ului oficial. Fanii cer ca noul stadion sa poarte numele lui Francesco Totti. …

- Seful ITPF Giurgiu, Nicu Raboj, a declarat vineri pentru AGERPRES ca tutunul depistat de politistii de frontiera de la Bechet intr-un camion, ascuns intre paleti de detergent, valoreaza un milion de euro."In seara zilei de 30 noiembrie, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Frontiera…