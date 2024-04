Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul scotian al sanatatii si-a prezentat demisia joi, in urma unui scandal provocat de un meci de fotbal urmarit de fii sai pe iPad-ul sau de serviciu in timpul unei vacante in Maroc, ceea ce a dus la o factura telefonica de peste 12.000 de euro, informeaza AFP.

- Guvernatorul Bancii Centrale a Turciei, Hafize Gaye Erkan si-a anuntat vineri seara demisia surprinzatoare din functie, citind nevoia de a-si proteja familia pe fondul atacurilor asupra reputatiei sale, fiind inlocuita rapid de un viceguvernator care este asteptat sa continua politica monetara restrictiva…

- Cosmin Andreica, presedintele sindicatului Europol, a declarat luni ca nu stie daca exista vreun sef care sa nu raspunda la comenzi politice, pentru ca functia de sef al Politiei Romane, in ultimii ani, a devenit functie politica, ocupata nu prin concurs ci prin nominalizare de catre ministrul de Interne.…

- Ministrul de interne din guvernul polonez anterior, al populiștilor PiS, si unul din colaboratorii sai apropiati au fost arestati, marti seara, la palatul prezidential, au transmis autoritațile de la Varșovia.

- Site-ul de investigatii Mediapart dezvaluie modul in care actualul ministru de interne al Frantei, Gerald Darmanin, si fostul sau sef de cabinet Jerome Fournel ar fi ajutat PSG sa evite plata impozitelor pentru transferul lui Neymar in vara anului 2017, informeaza rmcsport.fr, conform news.ro.Potrivit…

- Inca 26 de migranti care fusesera rapiti in Mexic au fost eliberati, informeaza Rador Radio Romania.Ministrul mexican de Interne a declarat ca cei 26 de migranti ramasi, care au fost rapiti din apropierea granitei cu SUA sambata, au fost salvati. Luni, cinci migranti venezueleni din acelasi grup…