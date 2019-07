Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar relua azi intr-o ședința discuțiile pe Codul Administrativ, ordonanța de urgența adoptata deja saptamana trecuta, dar nepublicata inca in Monitorul Oficial, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale. Noile discuții ale guvernului ar avea ca scop reglementarea modului in care pot…

- Proiectul Codului Administrativ ar putea intra din nou in dezbatere, in sedinta de Guvern de miercuri, pentru a fi completat cu observatiile venite de la Consiliul Legislativ, au declarat surse guvernamentale. ''Este vorba de doua observatii venite de la Consiliul Legislativ pe care trebuie sa le introducem…

- Parlamentari PSD si ALDE au depus la Parlament un proiect de lege pentru revizuirea Constitutiei. Proiectul este semnat de 140 de deputati si senatori de la cele doua partide. Coaliția a preluat în document și propunerea USR „Fara penali în funcții publice”. CONSULTA…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut marti Vioricai Dancila, în cadrul unei întrevederi avute cu aceasta, revenirea la varianta Codului Administrativ votata în Parlament, sustinând ca legea adoptata de Guvern contine foarte multe schimbari, inclusiv legate de folosirea…

- Ordonanta de Urgenta privind Codul Administrativ nu a fost publicata in Monitorul Oficial, la o saptamana de la adoptarea ei, in sedinta de Guvern. Liderul UDMR Kelemen Hunor a cerut, marti, o intalnire cu premierul Viorica Dancila, careia i-a prezentat nemultumirile Uniunii, legate de acest acot normativ.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii nu o sustin pe Renate Weber, propusa de ALDE pentru functia de Avocat al Poporului, sustinand ca aceasta a fost invalidata prin votul de la europarlamentare si ''a exportat traseismul politic la nivel european''. "Noi…

- "In calitate de presedinte al PMP, solicit premierului Viorica Dancila sa nu adopte nicio ordonanta de urgenta pana la momentul in care vom avea un nou Avocat al Poporului, in contextul anuntului lui Victor Ciorbea ca si-a incheiat activitatea. Sa dea dovada de responsabilitate si sa inteleaga clar…

- Functia de Avocat al Poporului revine ALDE, potrivit unei intelegeri dintre Viorica Dancila si Calin Popescu Tariceanu. Potrivit unor surse politice, liderul ALDE o sustine pe Renate Weber pentru postul ocupat acum de Victor Ciorbea. Renate Weber a ratat un nou mandat de europarlamentar, dupa ce ALDE…