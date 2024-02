PSD vrea pe listele sale candidați de la UDMR! Condiția impusă de Marcel Ciolacu PSD este dispus sa preia pe listele sale candidați de la UDMR! A spus-o liderul Marcel Ciolacu, care are insa și o condiție importanta! Premierul a vorbit și despre Autonomia Ținutului Secuiesc! Liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca PSD este dispus sa preia pe listele sale candidați de la UDMR! Liderul social-democrat are insa o condiție: UDMR sa faca la fel in județele cu populație majoritara maghiara! „Vorbea domnul Vasile Dincu, domnul profesor, cum sa facem sa modificam legi ca sa existe un parlamentar din partea partidelor romanești. Eu nu cred ca mai trebuie sa modificam nicio lege. Eu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul și președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat sambata, 24 februarie, chiar in judetul Harghita, ca „nimeni nu va imparti Ardealul” și ca autonomia Ținutului Secuiesc nu va exista niciodata.„Si eu, si dumneavoastra vrem sa ne crestem copiii intr-o tara normala. Pentru a face acest lucru, in…

- "Dumitrita Gliga este una dintre doamnele politicii romanesti, una dintre putinele doamne care sunt si presedinte de organizatie. O mai avem pe doamna Gabriela Firea, doamna Rodica Nassar, Dumitrita Gliga si Doina Federovici, sunt cele patru doamne ale politicii romanesti si ale PSD care sunt si presedinte…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța ca PSD e dispus sa preia pe listele sale candidați de la UDMR, cu condiția ca formațiunea maghiarilor sa faca la fel in județele cu populație majoritara. Iata propunerea facuta de Marcel Ciolacu pentru Harghita"Vorbea domnul Vasile Dincu, domnul profesor, cum sa…

- Marcel Ciolacu a declarat, sambata in judetul Harghita, ca „sa terminam cu prostiile cu autonomia Tinutului Secuiesc” si a adaugat ca acest lucru nu a fost si nu va fi niciodata. El a mai spus ca nimeni nu va imparti Ardealul. Liderul PSD a mai transmis ca nu va accepta sa existe legi care sa favorizeze…

- "Dumitrita Gliga este una dintre doamnele politicii romanesti, una dintre putinele doamne care sunt si presedinte de organizatie. O mai avem pe doamna Gabriela Firea, doamna Rodica Nassar, Dumitrita Gliga si Doina Federovici, sunt cele patru doamne ale politicii romanesti si ale PSD care sunt si presedinte…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, in emisiunea Studio Politic la Digi24, ca „este exclus” ca George Simion și Diana Șoșoaca sa ajunga la guvernare. „S-au oprit undeva la 20% și cam acolo vor ramane. Nu au cum sa ajunga la guvernare”, a declarat acesta.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca autonomia teritoriala este greșit ințeleasa. El a spus ca UDMR și-ar dori ca banii care sunt produși de companii intr-o zona a țarii sa ramana acolo, nu sa vina la București și apoi sa fie redistribuiți. Liderul UDMR a explicat ca nu ințelege de ce un cetațean…

- In timpul discuției de luni seara la emisiunea „Jurnalul de Seara” de la Digi24, președintele UDMR Kelemen Hunor a adus in discuție un proiect recent privind autonomia Ținutului Secuiesc, depus in Parlament. Hunor a pus sub semnul intrebarii necesitatea ca locuitorii din diverse regiuni precum Maramureș,…