- Senatorul PSD Paul Stanescu, fost presedinte al CJ Olt, a declarat, luni, ca se cunoaste existenta unor clanuri interlope in Olt, fiind oameni politici care pot fi acuzati in mod direct de legaturi cu asemenea grupari. El a adaugat ca disolutia statului roman ii apartine lui Traian Basescu. „Se cunoaste…

- Senatorul PSD Paul Stanescu, fost presedinte al Consiliului Judetean Olt, a declarat ca niciodata nu a cunoscut vreun membru sau un sef al unei grupari infractionale, al unui clan interlop, dar a adaugat: „stim cu totii ca exista” si ca niciun ales din 2016,

- ADN-ul din fragmentele osoase gasite acasa la Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, este al adolescentei, a declarat vineri seara, la Antena3, unchiul fetei de 15 ani, Alexandru Cumpanasu. Anterior, DIICOT a anuntat ca a primit de la INML raportul…

- Dupa ce Alexandru Cumpanasu, unchiul fetei Alexandra Macesanu, una din fetele disparute din Caracal a iesit in mediul virtual si a indicat un anume personaj, ca fiind principalul complice al lui Gheorghe Dinca, s-au intins antenele peste hotare.

