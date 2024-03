Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca zvonurile privind retragerea sa din cursa pentru Primariei Capitalei sunt false și a raspuns criticilor pe care i le-au adus Marcel Ciolacu și Catalin Cirstoiu in evenimentul de anunțare a candidatului…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, spune ca in ultima vreme s-a vazut cu mai multi oameni de afaceri din Romania pentru a gasi acea persoana dispusa sa faca politica. I-a cautat nu pentru a-i „tenta” sa candideze sub sigla PNL, ci pentru a intelege „ceea ce tine de mediul de afaceri”. „Este vorba de a…

- Cel de-al treilea episod din noul sezon iUmor – Alege comedia sezonul 16 va putea fi urmarit duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și promite o noua serie de momente senzaționale, din partea celor mai talentați concurenți, dar și informații picante despre campania electorala pentru alegerea unui…

- Gabriela Firea a declarat ca nu amenința si nu strange pe nimeni cu usa, dar vrea sa candideze la Primaria Capitalei. ”Sunt un candidat la candidatura, din respect pentru cei care asteapta sa ma intorc la primarie, dar in primul rand trebuie sa candidez”, a spus Gabriela Firea, intr-un interviu la Antena…

- Selly e cel mai urmarit vlogger din Romania, cu peste trei milioane de abonați pe Youtube. Tanarul in varsta de 22 de ani are și propria companie de producție video, unde merge zilnic la munca, are și mai mulți angajați. La doar 13 ani, Selly a devenit partener afiliat YouTube și, de atunci, a primit…

- In județul Gorj, aproape 200 de oameni sunt in situația mai sus descrisa. Prefectul județului, Iulian Popescu, se arata șocat de aceste informații și a facut sesizare spre ”instituțiile abilitate”, potrivit Antena3. ”In urma unor verificari, am obținut informații ca 170 de persoane din Gorj dețin permise…

- Cartoful, considerat un aliment de baza in dieta romanilor, este acum subiectul unui interviu exclusiv acordat emisiunii iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN de catre onco-nutriționistul Marius Vaduva. Acesta a dezvaluit ca, deși cartofii sunt apreci

- Criminalistul Tudorel Butoi este de parere ca incendiul de la Ferma Dacilor ar fi fost pus de o mana criminala. Invitat sa vorbeasca la Antena 3 CNN, Tudorel Butoi, specialist in criminalistica, a dat mai mule detalii cu privire la motivele tragedia de la pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, județul…