- Cel putin patru persoane au murit dupa ce un avion usor s-a prabusit joi seara in apropierea Aeroportului din Dubai, anunta Autoritatea aeronautica civila din Emiratele Arabe Unite potrivit mediafax. Avionul, de tip Diamond DA42, s-a prabusit la aproximativ cinci kilometri sud de Aeroportul…

- Cel putin patru persoane au murit dupa ce un avion usor, de tip Diamond DA42, s-a prabusit joi seara in apropierea Aeroportului din Dubai, anunta Autoritatea aeronautica civila din Emiratele Arabe Unite. Cele patru persoane aflate la bord - trei britanici si un sud-african - au murit in accident, a…

- Autoritatile din Buzau au intrat in alerta dupa ce un localnic din Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca intr-o zona greu accesibila a gasit bucati dintr-un avion ce pare a fi de mici dimensiuni. Spre locul indicat au plecat politisti, pompieri, jandarmi si echipaje de la Ambulanta. Inspectoratul General…

- Doua persoane au fost gasite decedate intr-un avion de mic dimensiuni prabusit intr-o zona montana din apropierea orasului Nehoiu din municipiul Buzau, au informat miercuri reprezentantii IGSU si ai Prefecturii Buzau. Autoritatile din judetul Buzau au fost alertate, miercuri, de un apel la 112, apelantul…

- Tragedie avatica de proporții! Doua persoane și-au pierdut viaț, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit, in cadrul unui show aviatic. Totul s-a intamplat sub privirile stupefiate ale celor prezenți la eveniment.

- ULTIMA ORA: Avion prabusit, nu exista supravietuitori. Primele imagini de la locul tragediei VIDEO Cinci persoane au murit in Florida in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni, a anuntat presa americana. Aparatul de tip Piper a aterizat in lacul Okeechobee, iar conform serifului din Palm Beach…

- Cinci persoane au murit in Florida in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni, a anuntat presa americana.Aparatul de tip Piper a aterizat in lacul Okeechobee, iar conform serifului din Palm Beach County, cinci persoane au murit. Potrivit martorilor, un alt pasager ar fi supravietuit…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa in care locuiau trei persoane. Instructorul de zbor care se afla la bordul avionului alaturi de elevul sau, a murit in timpul accidentului. Un instructor de zbor a murit, dupa ce s-a prabusit cu avionul sau de mici dimensiuni, in…