Stiri pe aceeasi tema

- Voci care vor canta vor putea fi auzite pe strazile Capitalei in dupa-amiaza zilei de 31 mai, atunci cand Suveranul Pontif se va indrepta spre Catedrala Sfantul Iosif, unde va celebra Sfanta Liturghie. Titlul imnului "Sa mergem impreuna toti" este inspirat din motto-ul vizitei papale. Cantecul este…

- Pe langa pregatirea spirituala, logistica si tehnica a intalnirii cu papa Francisc, si cantarea are un loc special in crearea atmosferei de sarbatoare la acest eveniment. La Iași și la București,sute de persoane sunt implicate in acest moment. Au fost compuse și imnuri speciale dedicate Sfantului Parinte.…

- Vizita Sanctitatii Sale Papa Francisc in Romania, in perioada 31 mai – 2 iunie a.c., reprezinta un moment istoric, pe care televiziunea publica il va mediatiza la cele mai inalte standarde. TVR va desfasura forte tehnice si umane impresionante pentru a reda fiecare etapa a vizitei Suveranului Pontif…

- Vaticanul a publicat noi detalii legate de programul vizitei Papei Francisc in Romania. Au fost anuntate orele la care vor avea loc oficiile religioase sau intalnirile Sfantului Parinte in țara noastra. Pe 2 iunie, la Blaj, liturghia de beatificare a celor șapte Episcopi greco-catolici martiri, de pe…

- In acest sfarșit de saptamana, mai mult de un milion și jumatate de catolici și reformați sarbatoresc Paștele. Majoritatea acestora sunt in Transilvania, zona din Romania unde se intalnesc toate marile confesiuni creștine. Un numar destul de mare de catolici sunt insa și in Bacau și Neamț. Comunitațile…

- Papa Francisc se va afla la Iasi pe 1 iunie. Administratia Prezidentiala si Vaticanul au anuntat programul oficial al vizitei Suveranului Pontif in Romania, care va avea loc intre 31 mai si 2 iunie. La Iasi, Sfantul Parinte va vizita catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina” si va avea o intalnire cu…

- Astazi, 25 martie 2019, Sfantul Scaun a comunicat noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Conform comunicatului, duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei șapte episcopi romani greco-catolici uciși din ura fața de credința in diferite locuri din Romania…

- Noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Papa Francisc se va afla la Blaj in data de 2 iunie 2019 Duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei sapte episcopi romani greco-catolici ucisi din ura fata de credinta in diferite locuri din Romania intre anii 1950…