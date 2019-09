Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc revine marti la Roma, dupa ce si-a incheiat turneul in Mozambic, Madagascar si Mauritius, unde a denuntat existenta unei crize socio-ambientale pentru intreaga planeta si care devine mai stringenta in tari precum cele din Africa subsahariana, relateaza EFE potrivit Agerpres Din motive…

- Papa Francisc ajunge in Mozambic astazi, la inceputul unui tur al tarilor africane, printre care Madagascar si Mauritius. Parti din Mozambic sunt afectate de violentele perpetuate de militantii islamisti, la fel ca de disidentii insurgenti care refuza dezarmarea. Alte zone sunt afectate de ciclonii…

- Papa Francisc va porni miercuri intr-o calatorie in trei tari din Africa si Oceanul Indian - Mozambic, Madagascar si insula turistica Mauritius - unde va pleda pentru pace si dreptate sociala, relateaza luni AFP, conform agerpres.ro. Calatorind in una dintre cele mai sarace regiuni ale lumii, lovita…

- Papa Francisc a lansat vineri un apel la reconciliere fraterna in toata Africa intr-o inregistrare video difuzata cu ocazia apropiatei sale vizite, pe care o va efectua in Mozambic si insulele Madagascar si Mauritius in perioada 4 - 10 septembrie, relateaza EFE.