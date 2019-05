(P) 9 sfaturi care îți garantează că vei găsi cadourile ideale pentru toate persoanele din listă Pe parcursul anului, exista diverse ocazii importante care te determina sa cauți cadouri pentru cei dragi. Printre cele mai importante astfel de ocazii se numara Craciunul, dar nu numai. Nu este insa intotdeauna ușor sa gasești cele mai frumoase cadouri pentru toate persoanele din lista. Noi te vom ajuta cu cateva sfaturi care iți garanteaza ca vei gasi cadouri ideale pentru toți cei dragi. 9 sfaturi pentru a gasi cadourile ideale pentru persoanele din lista Transforma cadoul in eveniment. Pentru asta, trebuie sa iți pui creativitatea la incercare și sa impachetezi cadoul intr-un mod inedit.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a publicat lista celor 4.193 de beneficiari de eco-vouchere acceptati in cadrul Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, iar de vineri incep inscrierile unitatilor comerciale interesate sa participe la acest program.

- Proiectul de buget al Timișoarei a fost dezbatut marți, la sediul primariei. Au venit la dezbatere reprezentanții USL, dar și cațiva reprezentanți ai consiliilor de cartier din oraș. Va reamintim, Timișoara are un buget total de 1,42 miliarde de lei, insa doar 794,78 de milioane de lei adunați…

- Doneaza 2% din impozitul pe venit: Iata pașii pe care trebuie sa-i urmezi / În acest an, peste 730 de asociații obștești, fundații, instituții private și culte religioase s-au înregistrat pentru a beneficia de 2% din suma impozitului pe venit a contribuabililor. Contribuabilii…

- Laptopul pe care il ai nu mai functioneaza deloc bine, viteza de procesare parca scade pe zi ce trece mai mult si, pe deasupra, trebuie sa il tii permanent in priza pentru a functiona? Este mai mult decat evident ca ai nevoie de unul nou. Aici vine partea grea, pentru ca pe piata exista astazi…

- Noua Lege a pensiilor cuprinde mai multe schimbari, printre care și modul de acordare a sporurilor in funcție de vechimea in munca. Persoanele care nu fac dovada venitului total lunar realizat anterior datei de 1 aprilie 2001 beneficiaza de majorarea punctajelor lunare, corespunzatoare stagiului de…

- Cand s-ar mai fi pomenit in urma cu doua decenii ca oamenii de la sate sa renunțe la mamaliga aburinda și ulcica cu chișleac pentru o mancare de care oricum nu auzisera. Ca un tablou imaginar, caruțele trase de cai sau vaci, in funcție de sat, ar fi oprit sa cumpere „delicatesa” in drum spre muncile…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri/pierderi din România sau/si din strainatate,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la Cluj-Napoca, intrebat despre o eventuala lista comuna PSD - ALDE la alegerile europarlamentare, ca in acest moment, in ambele formațiuni, exista ideea de a merge pe liste separate.Intrebat, vineri, la Cluj-Napoca, despre o eventuala lista…