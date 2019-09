Ovidiu Popescu, procurorul de la Caracal, cere revenirea la serviciu. Alexandru Cumpănaşu, reacţie: Tupeu de procuror. Vei plăti cu adevărat "TUPEU DE PROCUROR!!! Popescu, procurorul care a stat "de sase" 19 h, ca nu cumva Dinca sa fie deranjat de autoritati si sa o salveze pe Alexandra are astazi tupeul sa ceara revenirea la serviciu in instanta. Tupeul unui SISTEM ODIOS: in fata instantei a declarat ca nu este vinovat cu nimic in cazul lui Alex... El nu a vrut sa altereze probele intrand mai devreme!!! Si... mai mult: zice ca politia este vinovata pentru ca nu i-au raportat activitate la casa lui Dinca (alti nemernici). Dar unde este coordonarea politistilor de catre procuror POPESCULE in cercetarea penala? Acum sunt independenti?… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Dragi prieteni, familia mea doar ce a fost anuntata de catre procurori ca luni si marti va avea loc RECONSTITUIREA la CARACAL a presupuselor crime ale lui Dinca. La doar o zi dupa ce Alexandra implineste 16 ani. Nu stiu daca vor include si EXPERIMENTUL JUDICIAR solicitat de NOI, respectiv simularea…

- Teodora, mama Alexandrei Maceșanu, a transmis, pe Facebook, prin intermediul varului sau, Alexandru Cumpanașu, un mesaj la mai bine de o luna de la dispariția fetei sale. Femeia are speranțe ca Alexandra este inca in viața și ca ar putea sa scape singura din mainile celor care ar putea sa o țina…

- Rasturnare de situatie in ancheta din Caracal. Cine a omorat-o pe Alexandra? Un martor neaudiat a rupt tacerea Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, susține ca exista un martor care a vazut doua mașini parcand in fața casei lui Dinca, in ziua dispariției nepoatei sale. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Deputatul Silviu Vexler, președintele Grupului Parlamentar de Prietenie cu Statul Israel, a reacționat dur, dupa ce a vazut postarea facuta pe Faceebok de consilierul de la Guvern, Dana Varga, cea care a postat un colaj de fotografii cu președintele Klaus Iohannis și Adolf Hitler.Citește și: Polițistul…

- In cursul zilei de joi, Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale Pentru Modernizarea Romaniei, a scris pe pagina sa de Facebook ca Gheorghe Dinca, suspectul in cazul crimelor din Caracal ar fi avut complici in mai multe tari din Europa."Dragi romani, NU mai am nici un dubiu: Monstrul care…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a reactionat dur, dupa aparitia in presa a stenogramelor audio cu apelurile la 112 date de Alexandra, victima criminalului Gheorghe Dinca, din Caracal. Parlamentarul spune ca este vorba despre "cazuri", nu despre un caz. "Wow! Au aparut stenogramele?! Oameni buni! Ferice…

- "Sper sa nu ințeleaga niciun prost ca iau apararea polițistului care a raspuns la apelul la 112 al Alexandrei. Dar hai sa ne dam seama ca ceva nu e in regula cu noi, ca populație. In 2016, la 112 s-a sunat de 11 milioane de ori. 6,5 milioane (!!!!!) de apeluri au fost false, adica in bataie de joc.…