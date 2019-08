Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri franco-israelian Beny Steinmetz va fi judecat la Geneva pentru corupție și fals în dosarul privind exploatarea minelor de diamant din Guineea, relateaza AFP. Procurorul Cludio Mascotto a spus într-o declarație ca Benny Steinmetz și doi dintre colaboratorii sai au fost…

- Magnatul israelian Beny Steinmetz a fost pus sub acuzare si va fi judecat de o instanta judiciara din Elvetia pentru presupusa oferire de mita in statul Guineea, informeaza agentiile de presa Reuters si Associated Press.Procurorii din Geneva sustin ca omul de afaceri Beny Steinmetz si alti…

- Claudio Mascotto, procurorul din Geneva, il acuza pe miliardarul israelian ca a platit mita soției fostului președinte din Guineea pentru concesii miniere, potrivit Reuters. Alaturi de miliardarul israelian, mai sunt acuzate inca doua persoane pentru fapte de corupție. 10 milioane de dolari…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate în cladirile oficiale sa fie coborâte în berna pâna pe 8 august, în semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au îndoliat SUA în mai putin de 24 de ore, a…

- Recomandarea OMS de miercuri a fost emisa dupa ce primul caz de Ebola a fost identificat in Goma, un oras cu circa 2 milioane de locuitori, situat in apropierea frontierei cu Rwanda. Decizia OMS a fost luata la recomandarea unui grup de experti care s-a reunit miercuri la Geneva si ar putea debloca…

- Nasser al-Khelaifi, presedintele clubului Paris Saint-Germain, are probleme in justiție. Acuzațiile la adresa omul de afaceri nu sunt legate, de data asta, de implicare sa in fotbal, ci in atletism. Nasser al-Khelaifi are o problema legata și de fotbal, in Elveția.Nasser al-Khelaifi, a fost pus sub…

- Marie-Madeleine Dioubate, o fosta candidata la alegerile prezidențiale din Guineea, a anunțat poliția din Paris ca i-a fost furat un diamant care valoreaza 45 de milioane de dolari. Politiciana a declarat ca s-a intalnit intr-un hotel din Paris cu doi barbati, care s-au dat drept rusi. Cei doi au expertizat…

- Focuri de arma au fost auzite în capitala Sudanului, dupa ce consiliul militar și grupurile din opoziție au anunțat atingerea unui acord în ceea ce privește structura de putere a statului în perioada de tranziție de dupa înlaturarea președintelui Omar al-Bashir, scrie The Guardian.…