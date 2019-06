Stiri pe aceeasi tema

- In familia lui Matteo Politi lucrurile nu au intrat nici acum pe un fagaș normal. Parinții medicului cu opt clase au fost foarte afectați de cele aparute in presa și au și in prezent probleme de sanatate.

- Arsenal a anuntat, ieri, ca Henrikh Mkhitaryan (30 de ani) nu va face parte din lotul echipei sale pentru finala Europa League, contra lui Chelsea, de la Baku, iar vestea a fost primita cu tristete de catre colegii sai potrivit mediafax. Mkhitaryan nu a facut deplasarea la niciun meci pe care…

- Circulația autovehiculelor prin punctul de frontiera Nadlac II de pe Autostrada Vestului este ingreunata considerabil in aceasta dupa-amiaza, aparent din cauza unor probleme ale sistemului informatic pe partea țarii vecine. Va reamintim ca, ieri, traficul rutier la granița cu Ungaria a fost intrerupt…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, in varsta de 82 de ani, este spitalizat de marti dimineata la Milano in urma unei colici renale si nu a primit acordul medicilor pentru a participa la un eveniment de campanie pentru alegerile europarlamentare, la care este candidat al formatiunii pe care…

- Compania de aviatie Singapore Ltd a anunțat marți ca tine la sol doua avioane Boeing Co 787-10 echipate cu motoare TEN 1000 Rolls-Royce Holdings PLC Trent 1000, dupa ce controalele flotei sale au descoperit deteriorarea prematura a unor componente, transmite marti Reuters potrivit mediafax. Compania…

- Fostul președinte Ion Iliescu, in varsta de 89 de ani, a fost internat, luni, la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare „Prof. C.C. Iliescu” din Capitala pentru o afecțiune cardiovasculara, au precizat pentru Mediafax surse medicale. La ora transmiterii știrii, medicii decid daca il vor opera…

- Anunțul facut de Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, privind noua schema de Bacalaureat diferențiat, starnește controverse in randul profesorilor, care s-au declarat extrem de nemulțumiți de schimbari.