El a afirmat ca, pentru stingerea incendiului, echipaje de pompieri din judetele Olt si Arges intervin de peste o ora.



"Echipaje de la ISU Olt si ISU Arges intervin in localitatea Fagetelu, la un incendiu izbucnit la vegetatie uscata si propagat la o anexa gospodareasca. A fost gasit decedat un barbat, in varsta de 77 de ani, cu arsuri pe intreaga suprafata a corpului. Interventia este in desfasurare", a precizat Basasteanu.



Incendiul de vegetatie uscata s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ sase hectare.