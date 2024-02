(VIDEO) 100 de hectare de vegetație au ars în județul Vâlcea Echipaje de pompieri militari valceni au interveniti, azi noapte, la un incendiu de vegetație uscata care a pornit din comuna Ionești și a ajuns in comuna Scundu.La fața locului au acționat 35 de pompieri și 15-20 de membrii SVSU.Intervenția a fost ingreunata de vantul puternic, vizibilitatea redusa și suprafața foarte mare, care a fost estimata la 100 de hectare.Arde vegetația uscata, arbuștii și maracinișul. https://www.youtube.com/watch?v=xsH0YlHCy3k Echipajele de pompieri au fost solicitate, ieri, pentru stingerea a 15 incendii de vegetatie uscata, astfel: 6 la Dragașani, 1 Ladești, 1 Fartațești,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

