Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala amanunte șocante despre olandezul care a ucis-o pe Adriana, fetița de doar 11 ani din Dambovița. Barbatul a vizitat de mai multe ori țara noastra și ar fi avut și complici in privința faptelor sale.

- IGPR a precizat oficial, pentru STIRIPESURSE.RO, ca olandezul banuit ca ar fi omorat-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Dambovița, s-a sinucis, insa nu sunt cunoscute motivele care l-au facut pe barbat sa recurga la acest gest.„In urma cu cateva minute, prin canalul de cooperare polițieneasca…

- Cetațeanul olandez care este principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 11 ani de la Gura Șuții s-a sinucis, au declarat pentru Mediafax, surse din cadrul Poliției Fetița de 11 ani din localitatea Gura Șuții, județul Dambovița, a fost data disparuta vineri, in condițiile in care nu a mai ajuns…

- Olandezul in masina caruia a fost vazuta pentru ultima oara fetita din Dambovita a fost pus sub acuzare pentru trei infractiuni: rapire, viol si omor. Autoritatile romane fac demersuri pentru aducerea in tara a pedofilului.

- Detalii halucinante din ancheta crimei de la Dambovița. Mașina folosita de cetațeanul olandez, principalul suspect in acest caz, cu care ar fi rapit-o pe Adriana, este in continuare la societatea de inchiriei auto.

- Apar detalii șocante in cazul Adrianei, fetița de 11 ani disparuta de acasa vineri dupa-amiaza și gasita moarta pe un camp din Dambovița. Mai exact, se pare ca barbatul din Olanda, principalul suspect in acest caz, a dus mașina la spalatorie, imediat dupa uciderea fetiței.

- Avem primele imagini cu mașina pe care a folosit-o olandezul suspectat ca a ucis-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Dambovița. In imaginile suprinse de camerele de supraveghere se vede mașina de teren care trece pe ulița din sat, iar pe scaunul din dreapta se afla Adriana, imbracata cu o pereche de…

- Ancheta in cazul uciderii Adrianei, fetița rapita din Dambovița, se complica. Principalul suspect al anchetatorilor a reușit sa fuga din Romania. Ce trebuie sa faca Poliția din acest punct.