- Este oficial! Echipele nationale de fotbal ale Republicii Moldova si Kazahstanului vor sustine un meci amical. Partida se va disputa pe 21 februarie in orasul turcesc Antalya. Contractul a fost semnat de catre federatiile de profil a celor doua tari.

- CFR Cluj nu a transferat mult in aceasta perioada, venind numai un singur fotbalist. CFR Cluj va semna in cantonamentul din Antalya prelungirea cu Mario Camora, Paulo Vinicius si Emmanuel Culio, potrivit Fanatik. Cu totii si-ar putea incheia carierele in Gruia. Camora are 32 de ani, Vinicius 34…

- Gigi Becali il vrea pe fundașul stanga Mario Camora, 32 de ani, capitanul lui CFR Cluj! Șefii campioanei par aproape de un acord pentru prelungirea acordului scadent in iunie, dar surse apropiate gruparii din Gruia susțin ca finanțatorul FCSB s-a interesat iar de capitanul rivalilor. ...

- Cristina Neagu a suferit o ruptura de ligament incrucisat anterior si va fi indisponibila o lunga perioada, astfel ca va rata acest sezon. In minutul 52 al meciului Romania - Ungaria, de la Campionatul European, la scorul 26-27, Cristina Neagu a fost scoasa pe targa din teren. Cristina Neagu,…

- Clubul CFR Cluj a anuntat, luni, un parteneriat cu Tarom, compania nationala devenind astfel transportatorul oficial al liderului din Liga I.“Suntem bucurosi de incheierea parteneriatului cu TAROM, principalul transportator aerian din tara noastra. Este o uniune a doua branduri importante,…

- Clubul Athletic Bilbao a anuntat, miercuri, ca fotbalistul Iker Muniain si-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil pana la 30 iunie 2024.“Athletic si jucatorul au convenit sa elimine posibilitatea incetarii anticipate a intelegerii prin plata unei clauze de reziliere”, mentioneaza…

- Clubul a omologat contractul argentinianului la federatia spaniola "RFEF". "Totul este in ordine. Real Madrid s-a ocupat de contractul lui si nu exista nicio problema" a precizat RFEF. Conform regulamentelor RFEF, interimatul lui Solari nu putea depasi 14 zile. Solari, in varsta de 42 de ani, a fost…

- Mijlocasul formatiei Tottenham Hotspur, Dele Alli, si-a prelungit contractul pana in 2024, a anuntat, marti, clubul englez, informeaza News.ro.In varsta de 22 de ani, Bamidele Jermaine "Dele" Alli joaca la Tottenham din 2015. In 153 de meciuri, el a marcat 48 de goluri.El are…