Stiri pe aceeasi tema

- Fara meci jucat de 5 luni, mijlocașul belgian Xian Emmers (24 de ani) și-a prelungit contractul cu Rapid. Așa cum a cerut acționarul majoritar Dan Șucu, dupa cum dezvaluia GSP.ro, Xian Emmers a semnat o noua ințelegere cu Rapid. Contractul va fi valabil pana in 2025. ...

- Transferul lui Virgile Pinson (28 de ani), extrema stanga dorita in acest sezon de Rapid, a fost oficializat, joi, de catre FC Noah, locul 2 din Armenia. Noah l-a luat pe Pinson liber de contract de la FC Botoșani. Contractul pe care l-a semnat Virgile Pinson cu FC Noah este valabil pana la sfarșitul…

- Jakub Hromada (27 de ani) urmeaza sa ajunga in cel mai scurt timp in Romania unde va semna cu Rapid. Mijlocașul a refuzat mai multe oferte in aceasta perioada de mercato din Cehia, dar a acceptat sa joace in Superliga. Jakub Hromada are doua titluri de campion in Cehia cu Slavia Prague, dar și trei…

- Fotbalistul moldovean Catalin Carp și-a ales noul club dupa ce a plecat de la UTA Arad (Romania). Jucatorul in virsta de 30 de ani s-a transferat la Neftchi (Fergana) din prima divizie a Uzbekistanului. Contractul a fost semnat pentru un sezon - pina la sfirșitul anului 2024. In campionatul trecut (desfașurat…

- Primaria Cluj-Napoca a extins termenul limita pentru depunerea ofertelor la contractul pentru supervizarea lucrarilor la Magistrala de Metrou M1 pana pe 16 ianuarie. Acesta este cel mai mare contract de consultanța in domeniul transporturilor. Aceasta reprezinta a patra licitație pentru furnizarea…

- Continue reading Metrou la Cluj: Primaria a prelungit pana pe 16 ianuarie termenul pentru depunerea ofertelor la contractul de supervizare / 45 de solicitari printre care avans de 10% din contractul de 215 milioane lei și amanarea cu inca o luna at Info real.

- FC Barcelona, campioana en titre a Spaniei se pregateste sa-i prelungeasca contractul tanarului sau atacant Marc Guiu, anunta mass-media catalana.Guiu, care va implini 18 ani pe 4 ianuarie, a fost promovat in acest sezon la prima echipa a clubului FC Barcelona, reusind sa marcheze chiar in meciul…

- Coordonatoarea Andreea Rotaru si-a prelungit contractul cu echipa feminina de handbal CSM Bucuresti pentru inca doua sezoane, a anuntat clubul, marti, pe site-l sau oficial.Andreea Rotaru, 29 de ani, s-a apucat de handbal la CS Dinamo si a mai fost legitimata la Corona Brasov (2010-2017), SCM Craiova…