- Adjunctul secretarului american al Justitiei, Rod Rosenstein, care l-a numit pe procurorul special Robert Mueller la conducerea anchetei cu privire la un amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016, urmeaza sa plece din post la jumatatea lui martie, a anuntat un reprezentant al Departamentului…

- Procurorul special insarcinat cu ancheta vizand campania electorala a presedintelui Donald Trump a cerut vineri pana la 24 de ani de inchisoare pentru fostul sef de campanie Paul Manafort pentru ca acesta i-a mintit pe anchetatori, relateaza AFP. Intr-un document trimis instantei competente,…

- Senatul Statelor Unite l-a confirmat joi in postul de secretar al Justitiei - cu 54 de voturi la 45 - pe William Barr, nominalizat in functie de Donald Trump, relateaza Reuters.Barr urmeaza sa supervizeze ancheta coordonata de catre procurorul special Robert Mueller cu privire la o posibila…

- Procurorul general interimar al Statelor Unite, Matt Whitaker, a declarat vineri in cadrul unei comisii din Congres ca nu a intervenit niciodata in investigatia aflata in desfasurare a procurorului special Robert Mueller asupra presupusului amestec al Rusiei in alegeri, relateaza DPA. "Nu m-am amestecat…

- Biroul procurorului special Robert Mueller a anunțat ieri ca hackeri din Rusia au furat si au falsificat probe într-o încercare de a discredita investigatia din SUA asupra implicarii Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016, scrie presa din SUA. Potrivit biroului…

- Echipa juridica a lui Donald Trump i-a transmis procurorului special, Robert Mueller, ca președintele american nu va raspunde la niciun fel de intrebari legate de investigația privind inteferentel Rusiei in alegerile din 2016, a declarat miercuri avocatul lui Trump, Rudy Giuliani, relateaza Reuters.

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a cheltuit in perioada aprilie-septembrie aproximativ 8,5 milioane de dolari pentru investigatia coordonata de procurorul special Robert Mueller referitoare la implicarea Rusiei in campania electorala a presedintelui Donald Trump, potrivit unui raport guvernamental…

- Michael Flynn, fostul consilier pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a colaborat cu investigatorii in ancheta privind Rusia, sustine procurorul special Robert Mueller. Mueller a declarat, marti, in fata unui tribunal federal, ca Michael Flynn a oferit "o asistenta…