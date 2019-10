Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a raspuns acuzațiilor potrivit carora Washingtonul ar fi abandonat aliații kurzi din Siria spunând ca insurgenții kurzi "nu au ajutat (SUA) în cel de-al Doilea Razboi Mondial", menționând în acest sens Debarcarea din Normandia, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari marti ca Statele Unite nu i-au ”abandonat pe kurzi”, la doua zile dupa ce a anuntat retragerea trupelor americane din sectoare aflate in nordul Siriei, in apropierea frontierei cu Turcia, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Suntem pe cale sa…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Lindsey Graham, unul dintre senatorii republicani cei mai apropiati de Donald Trump, i-a cerut luni presedintelui american "sa revina" asupra "deciziei" de a retrage trupele americane din nordul Siriei, estimand ca aceasta alegere este "aducatoare de dezastru", relateaza AFP. "Daca acest plan", care…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a dat o declarație la doar câteva ore de la începerea misiunilor comune turco-americane, din nordul Siriei, prin care a transmis ca Ankara și Washingtonul au avvut dispute frecvente legate de stabilirea "zonei de securitate", scrie Reuters. "Negociem…

- Gruparea jihadista Stat Islamic, invinsa definitiv in luna martie de coaliția aflata in Orientul Mijlociu, a publicat, duminica un nou mesaj in care amenința ca va continua și chiar intensifica lupta impotriva puterilor occidentale și a celor din coaliția condusa de SUA. Intr-o inregistrare video postata…