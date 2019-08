Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au gasit in mașina lui Gheorghe Dinca o poșeta de culoare albastra. Geanta nu aparține nici Luizei Melencu, nici Alexandrei Maceșanu, victimele lui Gheorghe Dinca. Procurorii au identificat, atunci cand au verificat pentru prima oara mașina lui Gheorghe Dinca, o poșeta de culoare albastra,…

- Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca procurori au identificat, atunci cand au verificat prima oara masina lui Gheorghe Dinca, o poseta albastra. Aceasta poseta nu este nici a Luzei, nici a Alexandrei, arata aceleasi surse. Informatia a fost confirmata pentru MEDIAFAX si de Alexandru Cumpanasu,…

- Anchetatorii din cazul crimelor din Caracal au ridicat, vineri, mașina lui Gheorghe Dinca. Autoturismul cu care le-a luat la ocazie pe Alexandra și Luiza va fi dus la expertizare. In timp ce mașina barbatului a fost ridicata și dusa spre expertizare al Draganești, in curtea casei lui Dinca se fac in…

- Gheorghe Dinca raapea un anumit tip de fete tinere, au concluzionat anchetatorii, dupa ce au studiat fotografiile Alexandrei si Luizei, fetele pe care monstrul din Caracal sustine ca le-a ucis.

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei.Luiza…

- Gheorghe Dinca, acuzat de doua tapiri, violuri și omoruri a ajuns miercuri, la Spitalul Penitenciarului Jilava pentru a primi ingrijiri medicale, deoarece, potrivit unor surse judiciare, acesta acuza dureri la nivelul coastelor si al pieptului, spunand ca ar putea avea o fractura provocata de anchetatori.…

- Anchetatorii au descoperit ramasite umane arse langa raul Olt. Conform primelor cercetari, ar fi vorba despre trupul Luizei, fata disparuta in aprilie. Cel puțin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare pentru Mediafax, anchetatorii identificand…

- Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și criminaliștii sapa peste tot, pentru a gasi ramașițele fetelor. Ultimele informații arata ca sunt mai multe gropi, iau una dintre acestea a fost acoerita cu o placa de beton.Suspectul…