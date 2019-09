Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Vrancea au murit vineri seara, pe DN2A Constanta-Slobozia, dupa ce soferul unui buldoexcavator a iesit de pe o strada laterala in drumul national si nu a acordat prioritate de trecere motocicletei. In urma impactului motocicleta a luat foc, flacarile extinzandu-se ulterior si la buldoexcavator.…

- Un barbat a murit, marți, pe scarile Spitalului Județean Craiova, la doar cateva minute de la externare. Pacientul de 48 de ani fusese ingrijit timp de doua saptamani in Clinica de Cardiologie pentru o afecțiune coronariana severa, cardiomiopatie dilatativa ischemica si diabet. Barbatului nu i s-a putut…

- Un cumplit accident s-a produs in Vacareni, Tulcea, dupa ce un barbat beat a urcat la volan și intreaga tragedie a fost transmisa live pe Facebook. In urma accidentului, o femeie insarcinata in 7 luni a fost atat de grav ranita, incat a fost nevoie de transportarea acesteia la spital cu un elicopter…

- Sfarșit infiorator pentru un copil de un an și șapte luni din localitatea Brosteni, judetul Suceava. Baiețelul a murit, dupa ce a fost strivit de utilajul condus de chiar tatal sau. Nenorocirea a avut loc, joi, in gospodaria unei familii din satul Darmoxa, orasul Brosteni, judetul Suceava. Mama, in…

Imagini accident cumplit. Doi oameni, dintre care un PREOT au murit pe loc dupa ce au fost spulberați de un TIR. video Accodent teribil in județul Mehedinți, dupa ce un tractor a fost acrosat de un TIR.

- Un barbat a murit dupa ce o amiba care mananca creierul i-a intrat in nas in timp ce inota intr-un parc acvatic. Specialiștii in sanatate din California de Nord au confirmat ca Eddie Gray a murit...

- Un chinez, Sun, in varsta de 35 de ani, a murit in timpul unui joc care s-a dovedit fatal. El s-a filmat in timp ce manca viermi otravitori și șoparle, ca parte dintr-un joc, a notat metro.co.uk! Vloggerul Sun inventase un fel de roata a norocului și, in funcție de unde cadea acul, trebuia sa indeplineasca…

- Un barbat de 24 de ani a murit, luni, in localitatea Sintioana, din județul Bistrița-Nasaud, dupa ce a fost surprisn de un mal de pamant. Medicii sosiți la fața locului au incercat sa il resusciteze, insa fara succes, potrivit mediafax.Citește și: Articolul de lege care arunca-n aer cazul…