- Poate ca Xi Jinping îsi va da acordul, în weekendul viitor, pentru noi masuri de scadere a dezechilibrului comercial al Chinei în relatia cu SUA, dându-i lui Donald Trump o modalitate onorabila de a pune capat razboiului lui comercial, scrie The Guardian citat de Rador.Dar…

- Real Madrid l-a prezentat joi pe Eden Hazard, iar vineri a anunțat transferul lui Takefusa Kubo. Niponul în vârsta de 18 ani a fost legitimat la academia Barcelonei (între 2011 și 2015), iar acum a semnat o înțelegere valabila pentru urmatorii șase ani cu galacticii, informeaza…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe intentioneaza sa viziteze Iranul saptamana viitoare, au indicat joi oficiali, in timp ce Tokyo spera sa joace un rol de mediator intre Washington si Teheran, transmite AFP. Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier…

- Robert Glința/ 147 de postari/ 2.492 de urmaritori/ 415 de urmariri Robert Glința, 22 de ani, a devenit primul sportiv roman calificat la Olimpiada de la Tokyo din 2020, ca urmare a timpului (53,70 secunde) obținut pe 27 aprilie, la Guangzhou (China), in proba de 100 m spate. Considerat o mare speranța…

- Observații din satelit indica faptul ca se afla in construcție un al treilea portavion pentru armata Chinei.Journal de l*Aviation preia informația difuzata de un grup de reflexie american care...

- ​În Japonia, pregatirile sunt în toi pentru a întâmpina cum se cuvine noua era - Reiwa. Deși pentru aproape jumatate dintre japonezi zilele libere din „Saptamâna de aur” (27 aprilie – 6 mai) nu reprezinta o bucurie, conform unui sondaj realizat de o publicație…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Central European Cooperation Zone Budapesta (CECZ) organizeaza, in perioada 3 – 4 iunie 2019, o noua misiune economica de vizitare a: CHINA BRAND FAIR 2019, Budapesta, Experience Center, 3 – 5 iunie. CHINA BRAND FAIR 2019 (fost CHINA SMART EXPO) Budapesta…

- În luna februarie, situatia din industrie a fost destul de confuza. Pe de o parte, au crescut cererea si volumul productiei. Pe de alta parte, au scazut comenzile pentru export.Costurile de productie sunt usor mai mici decât în ianuarie, dar ramân la un nivel foarte ridicat.Firmele…