O gravidă și două minore, printre răniții unui grav accident de circulație Cinci oameni au fost raniți, printre care și o femeie gravida, in urma unui grav accident de circulație in care au fost implicate trei mașini. Accidentul a avut loc in localitatea Brezoi, județul Valcea și a avut drept cauza o depașire neregulamentara, potrivit Mediafax. In urma impactului, trei femei și doua minore, pasagere in autoturismele The post O gravida și doua minore, printre raniții unui grav accident de circulație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

