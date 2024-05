Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca liderii celor doua mari partide din Romania, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, nu se pot compara „ca si calibru” cu unii dintre predecesorii lor. Basescu este de parere ca Romania s-a transformat in bine, datorita fondurilor europene pe care le-a atras, dar…

- Romanii vor putea calatori fara viza in Statele Unite ale Americii de anul viitor. Romania face eforturi susținute pentru a intra in programul Visa Waiver, potrivit ambasadorului Romaniei in SUA, Andrei Muraru.

- Statele Unite ale Americii (SUA) și țarile din Uniunea Europeana (UE) pregatesc noi sancțiuni pentru cei care incearca sa destabilizeze situația in Republica Moldova. Declarația a fost facuta de șeful diplomației de la Chișinau, Mihai Popșoi, intr-un interviu. Ministrul de Externe a dat asigurari ca…

- Presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a spus sambata ca PSD va castiga alegerile europarlamentare din iunie si va trimite in Parlamentul European un numar important de reprezentanti, adaugand ca, dupa 20 de ani de conducere de dreapta, Europa are nevoie de mai multe politici…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, ca, pana la finalul acestui an, Romania va adera la Spatiul Schengen si terestru, iar de anul viitor, romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru SUA. Declarația premierului a fost facuta in aceeași zi in care ministrul de interne austriac…

- Peste 1.100 de lei ar fi platit in plus milioane de familii daca nu am fi plafonat prețurile la energie, gaze și alimentele de baza, afirma premierul Marcel Ciolacu. „Peste 1.100 de lei in fiecare luna! Atat ar fi platit in plus milioane de familii daca nu am fi plafonat prețurile la energie, gaze…

- Șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, a declarat la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR) ca romanii nu mai pot fi pacaliți cu vorbe, iar satele și comunele din Romania se dezvolta cu gradinițe, dispensare, sisteme de alimentare cu apa și gaz și nu cu demagogie. “Am vrut neaparat sa…