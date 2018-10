Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta de amploare in cazul directoarei unui liceu din Bihor care a murit dupa ce a mancat o conserva de ton. Anchetatorii spun ca este un caz fara precedent și așteapta rezultatele autopsiei pentru a se stabili cauza exacta a morții. Comunitatea din Tinca este socata, dupa ce s-a aflat ca directoarea…

- Alerta! Directoarea unui liceu din Romania a murit, iar sotul ei este in stare grava dupa ce ar fi mancat dintr-o….. Directoarea adjuncta dintr-un liceu a murit, iar sotul ei se zbate intre viata si moarte dupa ce ar fi mancat dintr-o conserva de ton. Potrivit unor surse medicale, invatatoarea Alina…

- Un barbat de 50 din judetul Vrancea a murit, luni, la scurt timp dupa ce s-a intors in Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala din localitatea Odobesti, unde era internat si de unde plecase fara bilet de voie. Politia a deschis o ancheta.

- Doi fii sunt ingenuncheați de durere, dupa ce au fost nevoiți sa o primeasca pe mama lor, plecata in Italia, inapoi in țara... in sicriu. Cei doi sunt siguri ca este ceva necurat la mijloc și ca femeia a fost ucisa și ca nu a murit de stop cardiorespirator.

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Parchetul Militar au dispus efectuarea unei cercetari privind decesul episcopului de Husi Grigorie Leu, iar ancheta presupune deshumarea ramasitelor pamantesti ale acestuia. Episcopul de Husi Grigorie Leu a murit in conditii suspecte in 1949.

- Moarte suspecta in județul Suceava. Un barbat din Cornu Luncii a venit beat acasa, a fost pus la masa de soție, iar cand aceasta s-a intors, l-a gasit mort, a anunțat suceavanews.ro . Barbatul a carui identitate n-a fost dezvaluita, a venit acasa sub influența bauturilor alcoolice, dar infometat. A…

- Potrivit medicilor, tanarul prezenta simptomele unei caderi de la mare inaltime, existand suspiciunea ca ar fi cazut de pe blocul de opt etaje in care locuia impreuna cu familia. Anchetatorii merg pe trei ipoteze: accident, crima sau sinucidere.