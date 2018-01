Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 14 ani, din Osica de Jos, judetul Olt, a ajuns la spital, in noaptea de Revelion, cu rani in zona mandibulei provocate de o petarda. In aceeasi noapte, un barbat de 50 de ani a fost ranit la un deget de explozia unei petarde.

- Pompierii SMURD Osica au intervenit in noaptea de Revelion la doua cazuri de persoane ranite in urma folosirii materialelor pirotehnice. In jurul orei 00.05, echipajul SMURD Osica a intervenit in comuna Osica de Jos, de unde a preluat o adolescenta, ...

- Un sofer neidentificat ar fi intrat intentionat cu masina sa in invitati si paznici de la un club de noapte in orasul Dusseldorf din vestul Germaniei in timpul festivitatii de Anul Nou, relateaza DPA.

- Un polițist a murit in timp ce alți patru au fost raniți. De asemenea doi civili au fost raniți intr-un incident care s-a petrecut, luni, intr-o suburbie a orașului american Denver. UPDATE 19.10: Potrivit șerifului comitatului Douglas, un polițist a fost impușcat mortal și alți patru au fost raniți…

- In cele doua municipii ale judetului Olt cetatenii care nu si-au facut alte planuri sunt invitati in centru la spectacolele organizate de municipalitate. Artisti cunoscuti vor intretine atmosfera.

- Ultimele cumparaturi, cei din zodia Rac vor lua poate și ceva in plus, sa fie siguri ca o sa faca fața unor invitați care iși pot confirma prezența in ultimul ceas. Un indiciu, o declaratie, ceva care sa risipeasca indoiala in ceea ce priveste relatia de cuplu, un cadou cu o semnificatie pe care o știu…

- Din pacate, in fiecare an, multe persoane ajung la spital cu rani oculare grave sau care iși pierd vederea din cauza petardelor sau a dopurilor de la sticlele de șampanie. Au fost ani, cu sute de astfel de accidente și chiar 40 de operații intr-o singura noapte, cea de Revelion. Chiar daca numarul acestor…

- In Ajunul Craciunului, o minora de 14 ani din municipiul Slatina a disparut de acasa. Potrivit familiei, fata ar fi plecat cu trenul spre Pitesti.Desi membrii familiei o cauta cu disperare, fata refuza orice contact cu acestia. Din cate se pare, adolescenta s-ar fi urcat intr-un tren avand destinatia…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ancuta Morariu, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc dupa ce unul dintre soferi nu a respectat indicatorul ”Cedeaza trecerea”. "Un barbat a condus un autoturism pe raza localitatii Varias, iar la un moment…

- Soferul unei autocisterne, un barbat in varsta de 45 de ani din Alba, a provocat un accident rutier in lant, vineri dupa-amiaza, in jurul orei 14.00, pe DN1, in apropiere de intersectia cu DN7 – Vestem, judetul Sibiu. Din primele date, nu ar fi pastrat distanta de siguranta si alte trei autoturisme…

- FEMEIA TAUR – Nativele din zodia Taur care nu sunt implicate acum intr-o relatie au toate sansele sa se indragosteasca chiar in ultima noapte din 2017.Farmecul lor va fi unul debordant. Vor avea suficienta carisma incat sa cada toti barbatii la picioarele lor in cea mai speciala noapte…

- Purtatorul de cuvant al ISU Olt, plutonierul major Alin Basasteanu, a declarat ca femeia a fost observata de un barbat, in Olt, intre podul rutier si zona de plaja. „Femeia a fost scoasa la mal de un barbat care se afla in zona, la alergat. La fata locului s-au deplasat o autospeciala…

- O tanara in varsta de 18 ani, din Slatina, a ajuns la spital, sambata, dupa a fost salvata de la inec, din raul Olt, de un barbat care se afla la alergat in zona, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O tanara cazuta in raul Olt a fost salvata de la inec de un barbat care alerga in zona. ”Avea deja pozitia mortului” O tanara de 18 ani a fost salvata, sambata-dimineata, din apele raului Olt, la Slatina, de un barbat care alerga pe malul raului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Trei femei din Slatina sunt cercetate penal pentru lovire si pentru tulburarea ordininii si linistii publice dupa ce s-au luat la bataie in curtea unei scoli din oras, la ora la care copiii intra si ies de la scoala. Scenele violente au fost filmate si, dupa ce au fost postate pe internet., Politia…

- O persoana a fost ucisa iar alte doua ranite, dintre care una grav, intr-in schimb de focuri, marti inainte de pranz, in apropiere de aeroportul de la Bastia, in Haute-Corse, au declarat surse concordante pentru AFP. Un barbat a fost ucis, iar altul in varsta de 40 de ani a fost grav ranit prin mai…

- Un tanar in varsta de 18 ani a fost gasit spanzurat marti dimineata, in padurea Strehareti din municipiul Slatina, cei care au observat corpul adolescentului fiind politistii locali care patruleaza in zona pentru a preveni furtul de lemne, a informat sefului Politiei Locale, Adrian Pop. Potrivit…

- Un copil in varsta de doi ani a fost transportat in stare grava la spitalul din localitatea argeșeana Costești, sambata, dupa ce a fost strivit sub o piesa de mobilier. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, este vorba de o fetița…

- Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompierii au fost solicitati la un incendiu produs intr-o casa din Breaza, in cartier Podul Vadului. ISU a intervenit cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD. La fata locului, au fost gasite doua persoane ranite, respectiv…

- O bratara din aur de 24 K, ce cantareste 108 grame si prezinta insemne specifice dacice, a fost ridicata de politisti de la un barbat din comuna Optasi si inaintata spre examinare specialistilor de la Muzeul National de Istorie, anunta Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt, printr-un comunicat…

- O fata de 12 ani din municipiul Arad a fost injunghiata de propriul tata, care, conform familiei, era in stare de ebrietate, fiind ranita grav la antebrat si supusa unei interventii chirurgicale. Barbatul, despre sotia spune ca face scandal de fiecare data cand bea, este cercetat in stare de libertate…

- Un copil de doi ani a fost adus in stare grava la Spitalul de Pediatrie ‘Sfanta Maria’ din Iasi, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc de garsoniere de la marginea orasului. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Iasi, Nicolai Pralea, a declarat ca un vecin a sunat la serviciul…

- Un barbat, de 39 de ani, din orasul Potcoava, judetul Olt, a decedat, ieri, in urma unui grav accident de circulatie produs pe DN 65 Pitești – Slatina, pe raza localitatii Valea Mare. Din primele verificari efectuate de politisti, se ...

- Un barbat de 39 de ani, din orasul Potcoava, a murit in urma unui accident rutier produs duminica in localitatea Valea Mare, pe DN65 Pitesti - Slatina, intre o autoutilitara si un automobil, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu pentru…

- Un accident foarte grav soldat cu decesul a doua persoane din judetul Constanta a avut loc pe DN2, la kilometrul 304, pe raza comunei Saulcesti, judetul Bacau. Din primele investigatii s a stabilit ca, un autoturism condus de un cetatean din Bacau, in varsta de 37 de ani, in timp ce se deplasa catre…

- Acuzatii grave la adresa unui medic de la Spitalul din Corabia. Rudele unui barbat care a murit in ambulanta, la doar 200 de metri de unitatea medicala, sustin ca doctorul l-a trimis la Slatina, desi avea simptomele unui infarct si nu era stabil.

- O mașina a intrat într-un grup de persoane aflat în fața liceului Saint-Exupéry à Blagnac, din Haute-Garonne, situat în apropiere de Toulouse. Din primele informații, trei elevi chinezi au fost raniți în coliziune, doi dintre aflându-se în…

- Potrivit unui comunicat al ISU Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina duminica seara, la un accident rutier petrecut in comuna Baldovinesti, la fata locului deplasandu-se o autospeciala complexa pentru interventie si descarcerare, un echipaj SMURD si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta.…

- Un accident rutier grav s-a produs pe DN2 E85, in localitatea Posta Calnau. Un autoturism a fost lovit din spate de un altul, iar in urma impactului prima mașina a fost proiectata pe contrasens, unde a fost lovita de un alt autovehicul. Accidentul s-a soldat cu patru victime. Un autoturism la volanul…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, plt. adj. Dorina Lupu, a declarat ca baietelul in varsta de un an si jumatate a fost preluat de echipajele medicale si transportat la Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean din Botosani, urmand sa fie trasferat…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a murit si alti trei tineri de 20, 17 si 15 ani au fost raniti si transportati la spital, in urma unui accident ruier care avut loc duminica dimineata, in apropierea localitatii galatene Vanatori, dupa ce masina in care se aflau a lovit o buturuga de pe marginea drumului.…

- Peste 600 de locuri de munca vacante au fost prezentate celor interesați la Bursa locurilor de munca pentru absolvenți organizata, in județul Olt, la Slatina și Caracal. Puțini absolvenți s-au aratat, in schimb, cu adevarat interesați sa lucreze, doar șomerii ...

- 'Peste 60 de soldați se aflau la baza, 43 au fost uciși, 9 au fost raniți și 6 au fost dați disparuți', anunța ministerul intr-un comunicat, precizand ca 'doar doi au supraviețuit'.'Atacul a avut loc in aceasta dimineața la orele 02:50 (22:50 GMT), cand un grup de insurgenți a atacat baza…

- Miercuri seara, un incendiu a izbucnit langa un siloz din Slatina. Flacarile au cuprins 10 tone de furaje, pe strada Agricultorului, mirosul greu emanat ajungand in tot orasul. Purtatorul de cuvant al ISU Olt, plutonierul major Alin Basasteanu, a declarat, citat de Mediafax , ca incendiul s-a extins…

- Cadrele medicale au intervenit marti dimineata, pe DN 65, in localitatea Slatioara, din Olt, la locul unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Accidentul a avut loc pe sensul de mers dinspre Craiova spre Slatina, dupa ce, confor m datelor facute publice dinspre Centrul Infotrafic,…

- Cinci persoane au fost ranite marți dimineața in urma unui accident rutier produs pe DN65, la intrarea in Slatina dinspre Craiova, in apropierea podului peste raul Olt, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Olt. Potrivit purtatorului de cuvânt al…

- Cinci persoane au fost ranite marti dimineata în urma unui accident rutier produs pe DN65, la intrarea în Slatina dinspre Craiova, în apropierea podului peste râul Olt, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de

- Un baiat, de 18 ani, din Slatina, o fata, de 22 ani, din Pleșoiu, județul Olt, și o alta, de 20 ani, din Slatina, care mergeau spre Craiova, la facultate, au fost victimele unui accident rutier produs ieri dupa-amiaza. Cei ...

- Șase persoane au suferit diferite traumatisme dupa ce au fost implicate in doua accidente rutiere produse duminica dupa-amiaza in județul Olt, pe DN65, la Optași și la Padurea Saru, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Olt, Alin Basașteanu. …

- Un baiat in varsta de 18 ani, din Slatina, o fata de 22 ani, din Pleșoiu, județul Olt, și o alta de 20 ani, din Slatina, care mergeau spre Craiova, la facultate, au fost victimele unui accident rutier produs duminica ...

- Doua persoane au murit, sambata dupa-amiaza, intr-un accident pe DN 65, la iesirea din Bals spre Slatina, județul Olt. O a treia victima a primit ingrijiri la fața locului din partea medicilor sosiți cu un elicopter SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau noua persoane.…

- Doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite intr-un accident produs sambata pe Drumul National 65, in judetul Olt, intre Slatina si Bals, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe DN 65 Slatina - Bals, in localitatea Padurea Sarului, fiind implicate doua autoturisme. In urma…

- Accidentul a avut loc pe DN 65 Slatina - Bals, in localitatea Padurea Sarului, fiind implicate doua autoturisme. In urma accidentului doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, Alin Basasteanu, potrivit…

- Potrivit comunicatului oficial, la data de 05.10.2017, ora 22.45, numitul I.T., in varsta de 22 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe bulevardul Tomis, dinspre strada Nicolae Iorga catre strada Ion Ratiu, iar pe marcajul pietonal din dreptul strazii Petru Vulcan, a suprins si accidentat usor…

- Intre cei morți in accident se numara și un copil. Cel puțin cinci raniți au fost transportați la spital in urma ciocnirii care a avut loc in apropiere de orașul Vladimir, la circa 190 km est de Moscova.O sursa din cadrul poliției a declarat pentru agenția TASS ca este posibil ca autobuzul…