Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 ani, Marian Popescu, a disparut in seara zilei de 11 aprilie de pe raza municipiului Arad (zona Podgoria) și nu s-a mai intors la domiciliul sau din Fantanele. Tanarul are urmatoarele semnalmente: inalțime 1,60 m, 60 de kg, par șaten și ochi caprui. Nu se cunoaște imbracamintea la momentul…

- Un adolescent de 16 ani, din Petrila, a fost dat disparut de catre tatal sau. Acesta le-a spus polițiștilor ca fiul sau a plecat de la domiciliul de o saptamana, din data de 27 martie, și nu s-a mai intors.

- Un elev din Gorj a disparut de acasa dupa o cearta in familie. Parinții l-au pedepsit pentru ca luase o nota mica la simularea Evaluarii Naționale iar adolescentul de 15 ani nu s-a mai intors acasa, de joi. Poliția și familia il cauta in acest moment. Tanarul nu a mai creat pana acum probleme parinților,…

- Sambata, 23 martie, prin intermediul unui grup de pe o rețea de socializare, s-au publicat unele fotografii cu un presupus hoț. „Atenție HOT! Domnul din imagine, dupa ce a dat tarcoale restaurantului Family, a sustras fraudulos o trotineta din incinta restaurantului(a intrat pe usa din spate). Daca…

- Sambata, 23 martie, prin intermediul unui grup de pe o rețea de socializare, s-au publicat unele fotografii cu un presupus hoț. „Atenție HOT! Domnul din imagine, dupa ce a dat tarcoale restaurantului Family, a sustras fraudulos o trotineta din incinta restaurantului(a intrat pe usa din spate). Daca…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui ABDURASIT HAKAN, in varsta de 20 de ani, din municipiul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 februarie a.c., in jurul orei 13:00, acesta a plecat de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1,70 m,…

- Politistii din Bacau cauta o minora, in varsta de 14 ani, care a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors, inca de duminica trecuta. Persoanele care pot oferi informatii ce pot conduce la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112. Tot prin 112 a fost sesizat și Inspectoratul de…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui MARIEI ELENA FLOREA, in varsta de 17 ani, din municipiul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 ianuarie a.c., aceasta a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1,80 m, greutate 60 kilograme,…