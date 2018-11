Stiri pe aceeasi tema

- Deși informația ca Neil Young și Daryl Hannah și-au unit destinele a aparut in luna august a acestui an, niciunul dintre artiști nu confirmase acest lucru pana acum. Ce pare ca l-a determinat pe Neil Young sa faca anunțul oficial se subințelege dintr-un mesaj transmis admiratorilor lui. Cantarețul și-a…

- Deși se afla in colțuri diferite ale lumii, Bianca Dragușanu, concurenta in noul sezon ”Asia Express”, și noul sau iubit, Alex, nu ezita sa-și faca declarații subtile pe rețelele de socializare.

- Lora surprinde pe toata lumea! Cunoscuta cantareata a dezvaluit in urma cu cateva ore pe retelele de socializare ca are sot. Da, exact asta a scris vedeta, iar oamenii s-au intrebat imediat: s-a casatorit oare Lora in secret cu Ionut Ghenu?

- Premiera in familia regala britanica: unul dintre verii reginei Elisabeta a II-a s-a casatorit cu... iubitul lui. Lordul Ivar Mountbatten, care a divortat in 2011 de sotie, s-a insurat acum cu James Coyle, directorul unei companii aeriene.

- Vedeta din Baywatch, Pamela Anderson a pus capat relației cu fotbalistul Adil Rami dupa aproape un an. Potrivit jurnaliștilor de la TMZ, Pamela Anderson a incheiat relația la doar cateva zile dupa ce acesta a cerut-o de soție.

- Celebrul cantaret Neil Young si actrita Daryl Hannah s-au casatorit, potrivit unor surse apropiate cuplului, weekendul trecut, intr-o ceremonie restransa, care a avut loc in insulele San Juan din California, relateaza editia online a ziarului spaniol La Vanguardia. Muzicianul, in varsta…

- Sunt impreuna de aproape doi ani, insa putem numara pe degete ocaziile in care i-am vazut pe Joe Alwyn și Taylor Swift impreuna, in public. Asta deși amandoi stau in lumina reflectoarelor, iar paparazzi sunt pe urmele lor constant. foto: Getty Images Joe Alwyn, fara Taylor Swift pe covorul roșu Ieri,…