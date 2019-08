Nou atac armat în Statele Unite. Cel puțin 10 oameni au murit Un nou atac armat a avut loc in Statele Unite, la nici 24 de ore de cand 20 de oameni au fost uciși intr-un supermarket din statul Texas. Cel puțin 10 persoane au murit, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul intr-un bar din orașul Dayton din statul Ohio. Martorii susțin ca tragedia a avut loc duminica, dupa ce unui individ nu i s-a permis sa intre intr-un bar, relateaza WHIO News. Furios, acesta a deschis focul. Din primele informații, cel puțin 10 oameni au murit, iar numarul persoanelor ranite nu este momentan cunoscut. Potrivit sursei citate, agresorul a fost ranit ori se afla in custodia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de oameni au fost ucisi intr-un atac armat produs, ieri, intr-un centru comercial din orasul El Paso, situat in statul american Texas, anunta autoritatile din SUA, informeaza CBS News, citeaza mediafax.ro.Potrivit oficialilor, alte 26 de persoane au fost ranite.

- Atac terorist in Nigeria. Cel putin 65 de oameni au murit, dupa ce militanti ai gruparii Boko Haram au deschis focul in timpul unei ceremonii funerare in regiunea Borno. Potrivit presei straine, 21 dintre victime au murit pe loc, in timp ce 44 au sfarsit incercand sa se apere.

- Guvernul din Costa Rica a confiscat peste 30.000 de sticle de alcool suspectate ca ar contine un nivel toxic de metanol. Masura a fost luata dupa ce de la inceputul lunii iunie 19 oameni au murit in statul din...

- Temperaturile extreme au facut primele victime in Statele Unite. Cel putin sase oameni, care provin din Maryland, Arizona si Arkansas au murit.De asemenea, in New York a fost declarata stare de urgenta, dupa ce temperaturile au ajuns la 38 de grade.

- Cel puțin trei persoane au murit in Germania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a lovit de o cladire, scrie digi24.ro.Incidentul s-a produs in orașul Bruchsal, aflat la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de Stuttgart, scrie digi24.ro.

- Cel putin 14 persoane au murit in urma unui incendiu produs la bordul unui submarin de cercetare rus, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie.Incidentul a avut loc luni, in zona Severomorsk (Murmansk), in apropiere de Marea Barents.

- 'Intr-un tragic accident, un autobuz a derapat pe un drum de munte si cazut in defileu, provocand decesul a 31 de oameni si ranirea altor 15', a declarat Angrez Singh Rana, comisarul adjunct al districtului Kishtwar. Bilantul celor decedati ar putea creste, unii dintre cei raniti fiind in stare critica.…

- Zece persoane si-au pierdut viata atunci când un avion bimotor de mici dimensiuni s-a prabusit duminica în statul american Texas, potrivit municipalitatii respective, transmite Agerpres.