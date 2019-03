Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu a fost reținuta de procurorii anticorupție pentru 24 de ore, la sfarșitul lunii martie 2016, fiind acuzata de patru fapte de luare de mita, trei infracțiuni de folosire a autoritații sau influenței in scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și spalare de bani.…

- "Eu nu imi revin, dupa articolul celor de la Europa Libera. Este, dupa stiinta mea, prima analiza realista pe care o face un organ de presa semnificativ din lumea occidentala, vizavi de doamna Kovesi si situatia din Romania. Adesea, am discutat de razboiul romano-roman, tot dezastrul din Romania,…

- Fostul prim-adjunct SRI, Florian Coldea, a declarat in scris la Parchetul General, in 2017, ca „este posibil” ca in discuțiile informale din biroul fostului președinte Traian Basescu sa se fi facut referiri la procesul lui Dan Voiculescu, dar ca el nu-și amintește despre acest lucru, potrivit documentului…

- Postul de televiziune Antena 3, Mihai Gadea și Mugur Ciuvica trebuie sa bage adanc mana in buzunare. La finalul unui proces intins pe trei ani, aceștia au fost gasiți vinovați și trebuie sa achite daune morale in valoare de 10.000 euro.

- Elena Udrea, deși amintește ca l-a criticat in trecut pe Liviu Dragnea, liderul PSD, spune acum ca ”Toata clasa politica ar trebui sa susțina ce face acum dl Dragnea”. Ea a facut afirmația in contextul candidaturii Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror european. Considera ca fosta…

- "Este o situatie dificla, este greu de explicat ca doua portofolii atat de importante nu au ministri (...) Romanii nu inteleg de ce doua nominalizari, care nu au nicuun fel de problema, nu sunt acceptate de presedinte, in conditiile in care nu sunt probleme de legalitate, cu atat mai putin inteleg…

- ''2018 va fi anul inceputurilor. Avem doua obiective mari, bunastare și dezvoltare și dreptate pana la capat, limitarea abuzurilor și cu speranța ca nu vor mai fi. Batalia nu e caștigata. Kovesi spunea ca ''noi suntem DNA''. Nu era numai o lozinca. ''Noi suntem DNA'' era conceptul acestei structuri…

- Fragment din comunicatul transmis de OMV Petrom "Este pusa in pericol securitatea energetica, productia de gaze va scadea in mod abrupt iar imprumuturile semnificativ mai scumpe vor creste. Proiectul OUG cu privire la noile masuri fiscale va pune un puternic impact negatic asupra sectorului energetic,…