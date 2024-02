PNL a decis ca șefii de filiale să fie obligați să candideze la postul de președinte al Consiliului Județean sau la cel de primar Șefii de filiale vor fi obligați sa candideze la alegerile locale. Daca obțin un scor mai mic decat cel al filialei iși au adio de la fotoliul de parlamentar. transmite Antena3.ro Mai mult, ultimele zece organizații de la alegerile viitoare vor fi dizolvate. Documentul adoptat de conducerea Partidului Național Liberal spune ca liderii filialelor județene vor fi obligați sa candideze, in funcție de situație, fie pentru postul de președinte al Consiliului Județean, fie pentru cel de primar de municipiu. Același document arata ca acei candidați care vor lua un scor sub cel al filialei iși vor pierde… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masuri dure luate de conducerea PNL. Șefii de filiale vor fi obligați sa candideze la alegerile locale. Daca obțin un scor mai mic decat cel al filialei iși au adio de la fotoliul de parlamentar. Mai mult, ultimele zece organizații de la alegerile viitoare vor fi dizolvate. Documentul adoptat de conducerea…

- Duminica, formațiunile unite din dreapta, respectiv USR, PMP și Forța Dreptei, iși vor lansa lista comuna și programul electoral pentru alegerile europarlamentare. Evenimentul va avea loc dupa finalizarea lucrarilor Comitetului Politic al USR. Primii opt candidați ai acestei noi alianțe sunt Dan Barna,…

- Intr-o postare pe Facebook, PSD Bistrița l-a criticat in termeni duri pe primarul Ioan Turc pentru faptul ca a minimalizat investițiile pe care managementul Consiliului Județean și al spitalului le-au facut pentru sanatatea bistrițenilor. Social-democrații au amintit de ultima conferința de presa pe…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) desfasurata la Cluj, ca formatiunea pe care o conduce ar trebui sa intre la guvernare dupa alegerile din acest an, pentru ca actualul guvern „nu are viziune, nu are curaj si nu are bun simt”.…

- Parlamentarii USR au mers, marți seara, la ședința de plen pe tema bugetului pentru 2024 cu o serie de cutii de cadouri, roșii și galbene, pe care erau scrise mesajele: TAXE NOI și BUGET RECORD pentru SPECIALI, transmite formațiunea politica, intr-un comunicat. „Cadourile de sarbatori pe care PSD și…

- Un tanar din Budești a fost reținut marți de polițiști, dupa ce, cu o noapte inainte, a furat doua autoturisme, pe care ulterior le-a și condus, deși nu are permis de conducere. Cele doua autoturisme au fost gasite avariate, dupa ce au fost implicate in accidente rutiere. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, se arata foarte deranjat de faptul ca PSD a racolat primari liberali, subliniind ca ”nu asa se lucreaza intr-o coalitie politica”, transmite News.ro. El are si un mesaj catre primarii alesi sub sigla PNL: ”Eu sper sa nu mai plece pentru ca nu trebuie sa mai plece, mai…

- „Dupa gafa majora prin care trimitea in haos milioane de romani cinstiți, micșorand plafoanele la tranzacțiile cash, Ciolacu incearca astazi sa pozeze in mare salvator al națiunii”, a scris deputatul liberal Diana Morar, pe pagina sa de Facebook. In opinia alesei bistrițence, in loc sa se prefaca un…