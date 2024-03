Consiliul Politic National al PNL s-a reunit duminica intr-o sedinta online si a luat mai multe decizii importante. In primul rand, s-a aprobat protocolul de fuziune intre PNL si ALDE, cu un numar de 876 de voturi „pentru”. De asemenea, s-a aprobat alianta electorala PNL-PSD pentru alegerile europarlamentare, cu un numar mai mic de voturi, respectiv 838 de voturi „pentru”. In plus, PNL a decis numirea lui Vlad Nistor in functia de vicepresedinte in Biroul Executiv, cu un numar de 876 de voturi „pentru”, scrie News.ro . ”De acum inainte nu avem altceva de facut decat sa ne implicam cat mai mult…