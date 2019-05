Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american in domeniul echipamentului sportiv Nike a anuntat ca a analizat criticile recente ale vedetei atletismului american Allyson Felix si va renunta la clauzele de performanta care figureaza in contractele sportivelor la revenirea din concediul de maternitate, relateaza New York Times.…

- Ford Motor a anunțat, luni, ca va reduce aproximativ 10% din forța de munca la nivel global, pana la sfarșitul lunii august. Mișcarea face parte dintr-un proces amplu de restructurare, ce va asigura economii anuale de 600 de milioane de dolari pentru producatorul american, informeaza Reuters, potrivit…

- Gigantul american Google, al carui sistem de operare mobil Android echipeaza imensa majoritate a smartphone-urilor in lume, a anuntat, duminica, ca incepe sa-si suspende relatiile cu compania chineza de telecomunicatii Huawei, care face parte dintre cele considerate „riscante” de Washington, transmite…

- Fondul american de investitii Blackstone, unul dintre cele mai mari fonduri din lume, care administreaza active de peste 500 de miliarde de dolari, a intrat in actionariatul grupului Superbet, cel mai mare jucator de pe piata de pariuri sportive si gaming din Romania.

- Un american din Ohio, SUA decide sa renunte la mancare solida si sa inceapa o dieta bazata strict pe bere, timp de 46 de zile, cu ocazia Postului Mare respectat de crestini, relateaza Oddity Central.

- Dupa ce modelul Boeing 737 MAX a fost blocat la sol dupa doua accidente care s-au produs, se pare, in conditii identice, gigatul aerospatial american s-ar putea confrunta cun o noua problema dupa ce NASA a anuntat ca ia in considerare si alte variante pentru Space Launch System.

- De aici a pornit o intreaga campanie pe rețelele de socializare in care utilizatorii au promovat aceasta reclama, pe care specialiștii au catalogat-o ca fiind hijack marketing și guerilla marketing. In mai multe intervenții, fondatorii au declarat ca aceasta a fost o campanie menita sa dureze o singura…

- Romanii care au cotizat cel puțin 5 ani la Pilonul II de pensii și vor sa inceteze plata acestor contribuții pentru a-și transfera integral contribuțiile in sistemul public de pensii vor putea face acest...