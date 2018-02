Nicolae Robu, moment de colecție: Ascultați compoziția mea-VIDEO Edilul a publicat un clip in care canta. "DRAGI PRIETENI, Așa cum v-am spus de nenumarate ori și cum, cei ce ma cunoașteți din interacțiune directa știți prea bine, eu sunt un om ultrapașnic și ultratolerant. In același timp, insa, sunt un om care nu-și lasa demnitatea calcata in picioare de nimeni și pentru nimic! Sunt zilnic atras in diverse batalii și... trebuie sa le duc. Batalii pentru binele public, batalii pentru onoare, pentru demnitate, pentru dreptate și adevar. Mi-ar placea sa nu se intample așa, mi-ar placea sa fiu lasat sa-mi folosesc capacitațile 100% in munca la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras in „diverse batalii”, dar ca este un om „ultrapasnic si ultratolerant”.

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras în &"diverse batalii&", dar

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras in ”diverse batalii”, dar ca este un om ”ultrapasnic si ultratolerant”.Primarul…

- Pe fondul uriașelor probleme cu plata salariilor, in cadrul STPT s-a dus pana acum un razboi rece. Prima victima și semnalul ca lucrurile sunt pe cale sa se precipite este Nicolae Bitea. Acesta a fost demis la nici doua luni dupa ce preluase mandatul de director adjunct, fiind impins in fața…

- Informatia a fost prezentata pentru prima data marti de Opinia Timisoarei care scria ca Vasile Paraschiv, soferul lui Nicolae Robu, ar castiga 9.384 lei brut, de la Politia Locala, de unde e detasat la Primarie. Edilul a reactionat, scriind pe Facebook ca "un astfel de neispravit care se pretinde jurnalist"…

- Candva parti in dosare penale, astazi poarta uniforma de politisti in Eveniment / Odata cu angajarile din sursa externa facute de MAI, Politia Romana s-a “pricopsit” cu o serie de personaje cel putin dubioase. Nu este vorba despre toti noii politisti, ci de doar o parte dintre ei, care, in trecut,…

- Cu 1.375 de respondenți și doar o zi pusa la dispoziția timișorenilor pentru a oferi raspunsuri, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a finalizat sondajul privind gratuitațile acordate pe mijloacele de transport in comun din Timișoara. Edilul a cerut public parerea timișorenilor, dupa ce a fost criticat…

- Sondajul cu nr. 6 realizat pe Facebook de primarul Timișoarei a fost lansat sambata seara, la ora 18.43, pe pagina lui Nicolae Robu. Timișorenii au putut raspunde doar pana luni dimineața, cand edilul a facut publice voturile. Care este concluzia? Majoritatea respondenților sunt de acord…

- O intalnire buna și productiva – așa descrie primarul Nicolae Robu sesiunea de discuții cu oamenii de cultura de ieri seara, de la primarie, care a durat peste patru ore. Edilul a promis ca va anunța pe Facebook concluziile intalnirii și o serie de masuri complete care se impun a fi luate dupa discuțiile…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a avut, in cursul acestei saptamani, o intalnire cu directorul Asociatiei Timisoara Capitala Culturala, Simona Neumann. Edilul-șef a lansat, public, mai multe acuzații legate de calitatea evenimentelor culturale ale Asociației, dar și de modul in care membrii acesteia…

- Final de saptamana aglomerat pentru Ambulanta in Eveniment / 533 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 19 ianuarie, ora 00.00– 22 ianuarie, ora 09.00, iar sase persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit raportului SAJ Teleorman. Totodata,…

- 676 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca in ultima luna din 2017 in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna decembrie a anului 2017, 843 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sugereaza ca activitatea administrației publice este incetinita de conflictul dintre PSD și Guvern. „Observ ca motoarele administratiei publice centrale si locale au incetinit.. este o reactie organica la criza politica”, scrie Firea pe Facebook. Edilul PSD adauga…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat rezultatele sondajului lansat in 2 ianuarie, privind redenumirea unei strazi sau a unui parc din capitala Banatului, cu numele regelui Mihai I, care s-a stins din viața la sfarșitul anului trecut. Edilul le-a oferit cetațenilor care și-au exprimat votul printr-un…

- Accident rutier intre localitatile Poroschia si Tiganesti in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, in urma cu putin timp, intre localitatile Poroschia si Tiganesti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir.…

- Pentru o asemenea intalnire insa, primarul Timișoarei pare sa aiba nevoie de un sondaj. Edilul ii intreaba pe prietenii de pe Facebook daca sunt de acord cu o serie de discuții. Mai mult, le propune tinerilor sa se intalneasca de trei ori pe an. „Dragi tineri din companii, institute…

- Edilul comunei Gugești, Vasile Vatra a premiat elevii și profesorii de la Școala Gimnaziala ”Alexandru Vlahuța” Gugești pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele și concursurile școlare pe parcursul anului școlar 2016-2017, mergand dupa premiza „Investiția in educație este…

- Autoturismul de serviciu al primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a fost surprins, marti, la intersectia Aleii FC Ripensia cu Bulevardul 1 Decembrie 1989 in timp ce depasea pe liniile de tramvai coloana de masini care astepta la semafor. Un sofer a fotografiat momentul, iar imaginea a fost…

- 1.016 teleormaneni si-au gasit un loc de munca in luna noiembrie in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna noiembrie a anului 2017, 1.260 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca a…

- Primarul Timișoarei a postat din nou pe Facebook. De data aceasta a vorbit pe larg despre noul stadion, pe care CNI ar urma sa-l ridice la Timișoara. Robu spune exact ce a precizat in urma cu doua zile și cere un pact administrativ. Edilul-șef reitereaza faptul ca a facut diligențe pentru…

- Aproape 500 de teleormaneni au cerut recalcularea pensiilor in Social / La nivelul judetului, 499 de pensionari au solicitat, pana in prezent, recalcularea pensiei anticipate partiale, potrivit reprezentantilor Casei Judetene de Pensii Teleorman. Conform prevederilor Legii 216/17 noiembrie…

- „Principala problema a Romaniei si a industriei noastre, in momentul de fata, este forta de munca, resursa umana. Noi am putea si pe zona hoteliera, si pe zona de agentii de turism, avem tot ce ne trebuie sa ne dezvoltam accelerat, de la finante, pana la brand. Ce nu avem este resursa umana suficienta…

- ”S-au rezolvat absolut toate problemele, marindu-se cotele care vin. (...) Domnul Florin Pandele s-a grabit putin, pentru ca noi in mometul in care dadea acea declaratie tocmai studiam si rezolvam aceasta problema. De aceea, nu cred ca acum este suparat sau isi mai mentine acel apel pentru ca lucrurile…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca politistii au oprit in trafic, in noaptea de miercuri spre joi, sapte masini, in care se aflau aproximativ 40 de persoane. Intr-unul din autoturisme a fost identificata o arma de vanatoare, detinuta ilegal, iar presupusul…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, e din nou in centrul atenției, dupa ce a facut licitație de like-uri pe Facebook, pentru un proiect de patru milioane de euro. Ideea nici macar nu e originala, pentru ca...

- „Vom promova in urmatoarea sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti un nou proiect de hotarare ce va stabili norme si reguli clare pentru toti cei care practica taximetria in Capitala, astfel incat, atat bucurestenii, cat si turistii, sa poata folosi acest serviciu cu incredere, si…

- Amendamentul a fost propus de Camera Consultantilor Fiscali si a fost adoptat cu unanimitate. Propunerea legislativa pentru aprobarea OUG privind TVA split ar putea sa intre miercuri pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, daca membrii Comisiei de buget-finante vor emite un raport…

- Atunci cand il deranjeaza un subiect, primarul Timișoarei iși varsa naduful pe rețelele sociale. Mai exact pe Facebook, unde i-a angrenat din nou pe timișoreni intr-un joc. Tema subiectului: viitoarea fantana muzicala din Parcul Botanic, promisa inca din campania electorala de acum cinci ani. Dupa ce…

- Avionul trebuia sa decoleze de pe aeroportul Schiphol sambata seara, la ora 20.00, dar capitanul cursei i-a informat pe pasageri ca aeronava are probleme tehnice. Apoi, aeronava Tarom trimisa duminica dimineata pentru a prelua calatorii a avut o problema de IT si a decolat cu o ora intarziere.…

- Astfel, potrivit unui proiect de ordonanta nici anul viitor nu se vor acorda tichete cadou, premii, indemnizatii de hrana si indemnizatia de vacanta. Munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau…

- „Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat pe 29 noiembrie cererea de finantare pentru proiectul „Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1,2, 3 si TL Metrou – Instalatii control acces” depus de Metrorex in calitate de beneficiar al finantarii…

- Peste 150 de noi locuri de munca vor fi puse la dispozitia celor interesati de un job, intr-o localitate din Timis. Doua intalniri importante au avut loc, saptamana trecuta, la Primaria Municipiului Lugoj. Edilul-șef al orașului, Francisc Boldea, a avut intrevederi cu reprezentanți ai firmelor Honeywell…

- Traficul a fost blocat, rand pe rand, pe Bulevardul Lascar Catargiu, pe Bulevardul Magheru si pe Bulevardul Nicolae Balcescu, in conditiile in care manifestantii au marsaluit dinspre Piata Victoriei catre Parlament. CITESTE cum a decurs protestul din 26 noiembrie Citeste si: Proteste impotriva…

- Adrian Florescu a fost ales presedinte PMP Teleorman in Politic / Organizatia din judet a Partidului Miscarea Populara are, incepand de duminica, 25 noiembrie, o conducere aleasa, dupa aproape un an de zile de interimat. Astfel, in cadrul Conferintei Judetene ce a avut loc la Olteni, delegatii l-au…

- Munca innobileaza si intinereste! Deputatul Laura Moagher a renuntat, pentru o zi, la tinutele office si a pus mana pe lopata, intr-o actiune de plantare ce a avut loc la Tomsani. Parlamentarul PSD a raspuns invitatiei primarului de a fi alaturi de voluntarii din comuna la actiunea ecologica.…

- ITM Teleorman informeaza: Negocierile colective pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse Codului Fiscal sunt obligatorii in Economie / In perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, angajatorii au obligația de a iniția negocieri colective, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței…

- „Cercetarea a relevat faptul ca peste jumatate dintre pacientii bucuresteni au primit cel putin o data un diagnostic gresit sau un tratament incorect. Mai mult, inainte de a primi un diagnostic corect in cadrul unui serviciu specializat de second opinion, peste 60% dintre respondenti au consultat…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a declarat marti ca municipalitatea are o lista cu 12 imobile din Timisoara ai caror proprietari vor intra sub incidenta prevederilor ''taxei pe paragina'', care permit supraimpozitarea cu pana la 500% a celor care nu-si intretin corespunzator terenurile…

- Cei din echipa brasoveana sustin ca, in momentul intrarii in vestiarul repartizat lor, au avut parte de o imagine groteasca si absurda: pe un carton se afla un soarece mort, cateva bucatele de slanina, un presupus desen, iar sub acestea era scris „Pire”, porecla lui Arpad Mihaly, capitanul Coronei,…

- „Pompierii Detasamentului Damaroaia au actionat in cursul noptii trecute pentru stingerea unui incendiu, care a afectat trei locuinte, in cartierul Chitila. Flacarile se manifestau la nivelul acoperisului, pe o suprafata totala de aproximativ 350 mp”, conform sursei citate. Propagarea rapida…

- Pinera, 67 de ani, a obtinut 36,6% din voturi, in timp ce senatorul independent Guillier, care reprezinta coalitia de centru-stanga a presedintelui in exercitiu Michelle Bachelet, a obtinut 22,6%. Jurnalista Beatriz Sanchez, din partea partidului Frente Amplio, care include ecologisti si…

- Cei care considera ca primarul Nicolae Robu are vreo legatura cu marcajul rutier de la Pasajul Jiul nu se ridica peste inteligența unei gaște. Edilul admite insa ca e nemulțumit de liniile trasate pe asfalt și nici șoferii nu sunt destul de incantați, astfel ca ar putea fi facute unele modificari. Robu…