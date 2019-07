Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a declarat conducta de transport gaze naturale Pojorata - Vatra Dornei proiect de importanta nationala in domeniu, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. 'In sedinta de astazi, Guvernul a aprobat un proiect de hotarare, initiat de Ministerul Economiei, prin…

- Guvernul va aproba infiintarea unui departament pentru dezvoltarea, promovarea si monitorizarea proiectelor de investitii in infrastructura in subordinea prim-ministrului, a anuntat, miercuri, premierul Viorica Dancila. "Vom continua sa asiguram finantare pentru investitii, dar, in acelasi timp, ne…

- Guvernul a aprobat simplificarea procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenta, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. ‘Ajutoarele vor fi aprobate prin nota ministrului Muncii si Justitiei Sociale pe baza boderourilor Agentiilor…

- "La propunerea Ministerului Transporturilor, a fost aprobata o hotarare de guvern privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar care face parte din coridorul de expropriere a lucrarii de utilitate publica de interes national…

- Guvernul a adaugat, printr-o ordonanta de urgenta, inca 9 activitati si domenii pe lista celor in care pot fi angajati zilieri, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, informeaza Agerpres.Citește și: Ministrul Economiei, Niculae Badalau: 'Directiva privind protecția consumatorilor…

- Guvernul a decis, miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, ca Loteria Romana va putea face parte din Fondurile suverane de dezvoltare si investitii, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, potrivit...