- Ministrii apararii din tarile membre NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a examina eventualul raspuns ce ar urma dat Rusiei daca ea refuza sa se conformeze Tratatului INF semnat in 1987, din care SUA au amenintat sa se retraga in luna august, dupa un preaviz de sase luni. Rusia are la…

- Duma de Stat din Rusia (camera inferioara a parlamentului federal) a aprobat marti proiectul de lege privind suspendarea participarii Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu SUA in 1987, informeaza EFE potrivit Agerpres. Pe 2 februarie, presedintele rus, Vladimir…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, care l-a primit, luni, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu dorește sa permita retragerea completa a Federației Ruse din Consiliul Europei, potrivit RBS și Rador. Pe de alta parte, potrivit lui Macron, Franța susține…

- George Friedman, unul dintre cei mai cunoscuți analisti de politica externa de peste ocean, a acordat un interviu un exclusivitate pentru Televiziunea Romana. Potrivit acestuia, cea mai importanta legatura a Romaniei nu trebuie sa fie cu NATO, ci cu Statele Unite ale Americii. Doar așa Romania va…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca are in vedere impunerea de sanctiuni care ar viza gazoductul ruso-german Nord Stream 2 din Rusia spre Europa, avertizand ca Germania ar putea deveni un "ostatic" al Moscovei, relateaza miercuri dpa. "Analizam aceasta problema", a spus Trump la Casa Alba…

- Tatiana Valovaia, in varsta de 61 de ani, doctor in economie, ii va succeda danezului Michael Moller, care conduce sediul european al ONU din 2003.Si alti reprezentanti ai Rusiei au mai ocupat aceasta functie, intre 1993 si 2011, dar Tatiana Valovaia este prima femeie numita pentru preluarea…

- "Urmarim situatia indeaproape.Un proverb rusesc spune: 'Nimic nu este mai permanent decat ceva temporar'", a spus el. "Exista intrebari: care sunt motivele pentru implementarea ca atare a THAAD si ce implica modernizarea instalatiilor antiracheta in Romania?", a adaugat Grusko in marja celei de-a…

- Alianta Nord-Atlantica si-a stabilit serios perspectiva asupra Marii Negre si se pregateste sa discute despre cele mai apropiate planuri. În primul rând, trebuie sa umple încet zona maritima cu navele proprii. Si acolo are grija sa n-o împiedice cu nimic Conventia de la Montreux,…