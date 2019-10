NASA, misiune spre asteroizi. Lansarea va avea loc în 2021 Prima misiune NASA spre un misterios roi de asteroizi, care se deplaseaza in jurul Soarelui in apropierea relativa a orbitei lui Jupiter, a trecut un important test de design (CDR - critical design review) la 18 octombrie si a primit unda verde pentru demarare, in vederea lansarii din 2021, informeaza miercuri Space.com, precizeaza Agerpres. Misiunea robotica Lucy, care urmeaza sa viziteze sase asteroizi Troieni, a trecut testul CDR ce dureaza 4 zile si in cadrul caruia experti independenti evalueaza toate aspectele misiunii si apoi se pronunta daca respectiva misiune poate sau nu sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

