Moscova, somată să-i elibereze pe cei 24 de marinari ţinuţi ostatici din noiembrie 2018 Tribunalul maritim international a somat sambata Moscova sa-i elibereze de indata pe cei 24 de marinari ucraineni detinuti din noiembrie, in urma unui incident armat care a amplificat tensiunile intre cele doua tari, aflate in conflict de cinci ani, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Federatia rusa este necesar sa procedeze imediat la eliberarea celor 24 de militari ucraineni detinuti si sa-i autorizeze sa se intoarca in Ucraina”, a declarat judecatorul sud-coreean Jin-Hyun Paik. Citește și: Oreste cutremura scena! Cine sunt cei care ‘au impiedicat alunecarea țarii in dictatura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut vineri, intr-o jurisdictie internationala, eliberarea ”urgenta” a celor 24 de marinari ucraineni luati priozonieri anul trecut de Rusia, in apropierea Stramtorii Kerci, acuzand Moscova de ”incalcarea dreptului international”, relateaza AFP.

- Un general rus a amenințat fațiș Romania și restul statelor care gazduiesc sistemele cu racheta ale Statelor Unite, spunand ca vor deveni ținte prioritare ale Rusiei in eventualitatea unui atac venit din partea SUA. Generalul Viktor Poznikhir a atras atenția asupra consecințelor pe care le vor suferi…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a apreciat luni ca Moscova are 'o sansa' de a-si imbunatati relatiile cu Ucraina dupa alegerea noului presedinte ucrainean in persoana lui Volodimir Zelenski, adaugand totusi ca nu vrea sa-si faca 'iluzii', relateaza AFP. 'Exista o sansa de ameliorare…

- Un tribunal din Moscova a anuntat miercuri prelungirea cu trei luni a arestului preventiv pentru toti cei 24 de marinari ucraineni capturati in timpul incidentului naval de la sfarsitul lunii noiembrie 2018 in Marea Neagra, informeaza agentia de presa rusa oficiala RIA Novosti, relateaza Agerpres.Citește…

- Un tribunal din Moscova a anuntat miercuri prelungirea cu trei luni a arestului preventiv pentru toti cei 24 de marinari ucraineni capturati in timpul incidentului naval de la sfarsitul lunii noiembrie 2018 in Marea Neagra, informeaza agentia de presa rusa oficiala RIA Novosti. Tribunalul districtual…

- Pe 14 martie, la Institutul Francez de Relații Internaționale (IFRI) din Paris s-a desfașurat conferința „Alegerile prezidențiale din Ucraina: va caștiga oare țara?". In cadrul evenimentului, mai mulți specialiști și-au expus punctul de vedere cu privire la alegerile prezidențiale din Ucraina, al caror…

- Pavlo Grib a fost gasit vinovat de "complicitate la terorism" si condamnat la sase ani de inchisoare, a precizat pentru AFP, Aliona Katkalo, purtator de cuvant al Tribunalului Militar din Rostov-pe-Don care l-a condamnat. Pavlo Grib, care sufera de ciroza la ficat si de alte boli, a disparut…

- Cele doua centrale electrice, situate in orasele Sevastopol si Simferopol, au fost inaugurate partial anul trecut, insa lansarea de luni a marcat momentul in care ele au inceput sa functioneze la capacitate maxima, relateaza Reuters. Aceleasi instalatii s-au aflat in centrul unui scandal international…