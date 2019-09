Candidatul independent Mircea Diaconu si-a depus, sambata, candidatura la alegerile prezidentiale, el afirmand la sediul Biroului Electoral Central ca apelul sau catre "cei care mai cred in romanism" este de refacere a sperantei, a increderii "in noi si viitorul nostru".



"Apelul meu este sa incercam pe cat posibil sa refacem speranta, increderea in noi si viitorul nostru, cei care mai cred in romanism, oriunde s-ar afla. Din fericire, avem o sansa, ultima, depinde cati vom fi", a afirmat Diaconu la sediul BEC.



Potrivit acestuia, alegerile nu trebuie sa fie eminamente politice.

…