- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a rupt contractul cu asocierea de firme care ar fi trebuit sa finalizeze centura ocolitoare a orașului Tecuci, dupa ce, duminica, la vizita in șantier, ministrul a gasit zone in care nu s-a lucrat, deși șoseaua avea termen de finalizare 12 luni.Citește și: ALERTA…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, sambata, ca tronsonul doi al centurii ocolitoare a Zalaului va fi scos la licitatie pana cel tarziu in data de 24 mai. "Stiu ca este un obiectiv care s-a promis foarte mult acestui oras. Vorbesc de varianta de ocolire a municipiului Zalau.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a prezentat duminica, in urma unei vizite in municipiul Targu Jiu, un nou termen de finalizare a lucrarilor pentru centura orașului. Ministrul a anunțat ca in cateva zile va fi demarata licitația pentru alegerea constructorului care va fi responsabil de realizarea…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, iși continua neobosit munca in minister și arata, inca odata, determinarea și darzenia cu care a fost inzestrat. Acesta a anunțat, alaturi de premierul Viorica Dancila, semnarea a trei contracte de majore de infrastructura ce vizeaza Sectiunea I Sibiu-Boita a autostrazii…

- Vizita inopinata a ministrului Transporturilor pe șantierul centurii orașului Mihailești, in județul Giurgiu. Nemulțumit de cum se lucra, Razvan Cuc a anunțat ca reziliaza contractul cu firma de construcție.

- Ministrul Transporturilor a facut spectacol, joi, pe santierul Centurii orasului Mihailesti. Mai exact - sustinand ca a venit neanuntat si ca e revoltat de neseriozitatea constructorului spaniol care lucreaza la sosea - Cuc a rupt, in fata presei, contractul incheiat cu acesta, in 2016. In timpul unei…

- Aflat intr-o noua vizita pe șantierele șoselelor din Romania – de data aceasta, la Mihailești, in județul Giurgiu – ministrul Transporturilor a anunțat rezilierea contractului cu firma ce executa lucrarile la șoseaua de centura a...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, va efectua astazi o vizita de lucru in judetul Suceava. In cadrul vizitei, de la ora 9:30, Razvan Cuc se va afla la Radauti, pe santierul soselei de centura a acestui municipiu. In jurul pranzului, ministrul Transporturilor va ajunge si pe soseaua de centura a…