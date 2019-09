Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat joi ca Statele Unite iși doresc o soluție pașnica pentru situația de criza din Golf, cauzata de atacurile cu drone care au lovit mai multe rafinarii de petrol din Arabia Saudita, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Lovitura dura pentru Lucian…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat joi ca Statele Unite susțin "dreptul Arabiei Saudite de a se apara", iar comportamentul Iranului "nu va fi tolerat", relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Pompeo a condamnat atacurile și a informat ca susține apelul Arabiei…

- Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a primit discutat la telefon cu secretarul de Stat american Mike Pompeo, a informat luni biroul oficialului irakian, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Oficialii irakieni nu au specificat despre ce au discutat cei doi la telefon. Citește…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo se va afla marti la Bruxelles pentru intalniri cu viitorii responsabili ai principalelor institutii comunitare, precum si cu secretarul general al NATO, a anuntat Departamentul american de Stat, citat de agentia EFE potrivit Agerpres. Pompeo va avea intrevederi…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo se va afla marti la Bruxelles pentru intalniri cu viitorii responsabili ai principalelor institutii comunitare, precum si cu secretarul general al NATO, a anuntat Departamentul american de Stat, citat de agentia EFE. Pompeo va avea intrevederi cu presedinta aleasa…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a declarat joi pregatit sa se deplaseze la Teheran, aratandu-se de asemenea dispus sa apara la televiziunea iraniana ''pentru a avea sansa'' de a se adresa direct poporului iranian, transmit AFP si dpa potrivit Agerpres. Intrebat de Bloomberg TV despre…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca i-a trimis liderului nord-coreean Kim Jong-Un o scrisoare „foarte prietenoasa”, ca raspuns la urarile primite de la acesta cu ocazia zilei de naștere, în urma cu o saptamâna, conform Mediafax care citeaza Reuters. Schimbul…