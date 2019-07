Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii de pe aeroportul din Dusseldorf au fost nevoiți, miercuri, sa zboare fara bagaje din cauza unei defecțiuni majore a sistemului de bagaje. Aproximativ 2.500 de valize au ramas blocate in aeroport dupa o defecțiune tehnica de amploare la sistemul de transfer al bagajelor din aeroportul german,…

- Astfel, in jur de 2.500 de bagaje au ramas blocate in aeroport din cauza defectiunii tehnice, scrie The Local. Incidentul a aparut intr-o perioada aglomerata din punct de vedere al calatoriilor, intrucat copiii sunt in vacanta de vara, asa ca multe prsoane sunt pregatite de concedii. Defectiunea a tinut…

- Un gard improvizat cu ajutorul caruia un constructor incerca sa iși delimiteze șantierul de pe strada Neagoe Basarab s-a prabușit, joi seara, din cauza vremii capricioase. „Incidentul s-a produs in timp ce șantierul se afla in monitorizarea polițiștilor locali de la Biroul Disciplina in Construcții…

- Circulatia feroviara pe ruta Suceava – Cacica a fost intrerupta ieri dimineata mai multe ore dupa ce locomotiva trenului Regio 5731 a deraiat.Incidentul s-a petrecut pe sectia de cale ferata 513, la kilometrul feroviar 4+900 de metri, in zona statiei CF Parhauti. Din datele existente, ...

- Un barbat, in varsta de 64 ani a decedat dupa un stop cardiac pe santierul unde muncea. Incidentul a avut loc in sectorul Ciocana al Capitalei in jurul orei 15.30.Potrivit oamenilor legii, din cauza caldurii insuportabile barbatului i s-ar fi facut rau.

- Detasamentul de pompieri Barlad din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui intervine, luni seara, pe DJ 243, unde trei autoturisme au ramas blocate din cauza apei de pe sosea. "Se intervine intre Perieni si Pogana, pentru deblocarea a trei autoturisme blocate de apa de pe sosea.…

- Probleme de trafic pe doua drumuri naționale din cauza unor incidente petrecute in urma cu puțin timp. Se circula ingreunat pe DN 13, in județul Brașov dupa ce un TIR s-a rasturnat intre localitațile Rotbav și Maieruș. TIR-ul era incarcat cu hartie, iar in urma accidentului șoferul a fost…

- Pentru a evita un obstacol viu ivit din senin in fața autoturismului pe care-l conducea, un șofer și-a riscat viața. Incidentul in urma caruia un varstnic a ajuns in spital, ranit fiind, a avut loc in Voiteni, in jurul orei 11.00. In fața mașinii sarise o vulpe, pe care conducatorul auto a incercat…