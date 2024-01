Supă pe Mona Lisa: era protestelor stupide In era protestelor stupide, activismul planetar gasește mereu forme noi de a atrage atenția asupra unor cauze. Bune, rele, cauzele respective nu au, de regula, nimic in comun cu ținta protestelor. In disperarea de a atrage atenția asupra lor, activiștii creeaza momente memorabile, de ridicol și dezgust. Recent, doua protestatare au decis sa-și verse naduful militant asupra tabloului Mona Lisa din Luvru, aruncand pe capodopera niște farfurii cu supa. Fiindca, desigur, nimic nu poate exprima mai bine revolta fața de problemele agricultorilor francezi sau de oriunde decat sa arunci supa pe unul dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

