Mihai Fifor, după cazul de la Caracal: E posibil să apară și astfel de idei „Sunt o serie intreaga de modificari, principiul de baza este acela ca incercam sa permitem sa cream cadrul pentru o viteza de reacție mai buna in cazul unor spețe cum este cea de la Caracal, asta inseamna ca ne dorim ca polițistul sa intervina la timp, sa nu treaca printr-o intreaga procedura care poate sa intarzie acest lucru. Asta nu inseamna ca dorim sa generam un cadru pentru intervenții abuzive sau ceva de genul acesta, pentru ca e posibil sa apara și astfel de idei. Tocmai de aceea, proiectul este in dezbatere publica 30 de zile, chiar am invitat pe toți cei care doresc sa vina cu idei,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

