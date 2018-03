Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, a anuntat sambata ca reprezentantii Metrorex, ai Ministerului Fondurilor Europene si ai Ministerului Transporturilor au avut o prima discutie cu reprezentantii Comisiei Europene (CE) cu privire la clarificarile cerute in…

- "Urmare a stirilor aparute in presa referitoare la proiectul “Magistrala 6. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (1 Mai – Otopeni)”, facem urmatoarele precizari: Valoarea proiectului este de aproximativ 1,3 miliarde euro (TVA inclus). In acest moment, finantarea…

- Coalitia a solicitat miercuri premierului Viorica Dancila retragerea proiectului de OUG privind regimul deseurilor, sustinand ca acesta nu poate fi adoptat in actuala formula, intrucat este neconstitutional si creeaza conditii pentru blocarea comertului, generand, in final, o ”sinucidere” economica…

- Comisia Europeana propune infiintarea unei autoritati europene a muncii, care ar putea avea sediul in Romania, a declarat, miercuri, Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, intr-o intalnire cu presa.

- Conform previziunilor ONU, pana in 2050, aproximativ 70% din populatia lumii (peste 6 miliarde de oameni) va locui in zone urbane, fata de 54% in prezent. Pentru a satisface nevoile acestei populatii in crestere rapida, este necesar sa reinnoim orasele astfel incat acestea sa functioneze mult mai inteligent…

- Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a anulat un imprumut de 465 milioane euro, acordat Romaniei in 2011 pentru modernizarea magistralei de metrou Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, ca urmare a faptului ca nu s-au efectuat trageri de fonduri in perioada 2013-2016, se…

- Mai multe state, printre care si a noastra, s-au plans ca produsele vandute in Est sunt mai slabe calitativ decat cele din Occident. Testele facute de Ungaria si Bulgaria au confirmat acest lucru. Unele produse vandute in tari europene au acelasi ambalaj si ingrediente trecute pe eticheta, dar gust…

- Pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) a fost obiectivul reuniunii Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, reuniune desfasurata…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu susține ca vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis mesaje extrem de incurajatoare in legatura cu Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). Ministrul a mai spus la Digi24 ca oficialul european „a facut o declarație extrem de tranșanta…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri seara, la Digi24, intrebat cum comenteaza avertismentul dat la Bucuresti de catre vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca el vede "partea plina a paharului”, spunand ca mesajele oficialului european au fost "extrem de incurajatoare"…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, crede ca au scazut "dramatic" sansele pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Justitie si ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni. Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani Romania a obtinut foarte multe lucruri in ceea ce priveste independenta justitiei,. "Este ca si cum ati fi alergat un maraton si acum sunteti pe ultima…

- "Primul lucru pe care vreau sa-l remarc - si nu stiu daca l-au inteles colegii din majoritate - este ca Europa este cu ochii pe noi si chiar daca o perioada de timp nu a existat atata atentie privitor la involutiile din Romania, din cauza faptului ca a existat un parcurs mai degraba pozitiv, de o…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, liderii Parlamentului, Liviu Draganea si Calin Popescu Tariceanu, dar si cu ministrul Justitiei.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca Romania este pregatita sa intre in Spatiul Schengen, precizand ca nu pot exista critici la adresa Romaniei pe aceasta tema. Timmermans a mai spus ca nu exista nicio legatura…

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, susține ca Romania este aproape de a indeplini toate condițiile pentru eliminarea monitorizarii pe justiției prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). „Mesajul meu e sa alergați in continuare, dar nu in direcția greșita! Alergați catre linia…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani s-au realizat foarte multe in ceea ce priveste consolidarea sistemului de Justitie din Romania. "S-au realizat foarte multe în 20 ani în ceea ce priveşte…

- Tariceanu, dupa intalnirea cu Timmermans: Ministerul Justiției a finalizat proiectul de lege de modificare a Codului Penal, pentru punerea in acord cu deciziile CCR, a anunțat, joi, președintele Senatului, intr-un comunicat oficial. Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei, l-a primit…

- Prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans se afla, joi, in vizita in Romania, unde are programate intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului, cu premierul, cu ministrul Justiției și cu șefa Direcției Anticorupție, potrivit Agerpres. ”Ma voi intalni cu ...

- Catalin Radulescu a tunat și a fulgerat la adresa vicepreședintelui Comisiei Europene! Romania nu trebuie sa se aseze in genunchi in fata lui Frans Timmermans, spune un deputat PSD. Conform lui Catalin Radulescu, vizita oficialului european ar trebui folosita pentru ca Guvernul si Parlamentul sa-si…

- O noua misiune de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni in Romania in perioada 14-16 martie, iar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a solicitat informatii de la comisia juridica privind stadiul proiectelor legislative din acest domeniu, a anuntat…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…

- Procurorii DNA au descins la sediul PSD Prahova, de unde au cerut mai multe documente. Potrivit primelor informatii, documentele ar avea legatura cu alegerile europarlamentare din 2014. Mai mult decat atat, surse au declarat pentru Romania TV ca persoana vizata ar fi sotia fostului premier Victor Ponta,…

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si Bulgaria.…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania si spune ca in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- Gabriela Firea a declarat astazi, in timpul unei conferințe de presa, ca este preocupata de soarta medicilor și ca iși dorește ca aceștia sa nu mai plece din București. In acest sens, primarul general al Capitalei a anunțat ca lanseaza un program special pe care il va finaliza anul acesta. “Il și lansam,…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat surse din Ministerul Transporturilor, citate de Agerpres. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fără să menţioneze dacă…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, cu rol in gestionarea axelor de transport din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a autorizat pana la finele anului 2017 cereri de rambursare in valoare totala eligibila de peste 4,658 miliarde…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Ministerul Transporturilor (MT) a anunțat ca a transmis Comisiei Europene o cerere pentru finanțare pentru Magistrala 6 de metrou catre Aeroportul Internațional Henri Coanda. Valoarea totala a acestui proiect se ridica la circa 1,4 miliarde de euro. „Obiectul cererii de finanțare “Legatura rețelei de…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

