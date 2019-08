Stiri pe aceeasi tema

- Primul weekend din luna august aduce vreme ploioasa, anunța meteorologii, care au dat deja atenționare cod galben. Incepand de vineri seara de la ora 21, in Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, vestul și nordul Transilvaniei și local in Carpații Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben de ploi si vijelii care vizeaza mare parte din tara pana sambata seara. Astfel, primul Cod galben a fost emis pentru 20 judete din vestul si sud-vestul tarii si este valabil de vineri seara de la ora 21:00 pana sambata…

- Sambata se anunta ploi in Banat si Crisana. Vor fi maxime de 33 grade in Moldova, 32 in Maramures, 33 in Crisana, 34 in Transilvania, 34 in Banat, 35 in Oltenia, 35 in Muntenia si 34 de grade in Dobrogea. La Iasi vor fi 32 grade Celsius. Si pentru duminica vestile sunt asemanatoare in privinta temperaturilor,…

- Pentru acest weekend meteorologii anunța vreme insorita și din ce in ce mai calda in toata țara. Duminica va fi ziua cea mai calduroasa, pe alocuri temperaturile vor ajunge sa fie caniculare, atingand 37 de grade. Umiditatea din aer incepe sa scada in acest weekend astfel ca temperaturile caniculare…

- Vineri, 19 iulie, cerul va fi variabil, insa dupa orele amiezii gradul de instabilitate atmosferica va fi in crestere si se va manifesta local in zonele de deal si munte si pe arii restranse in rest, unde vor fi innorari, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului,…

- ANM a emis, astazi, o noua informare meteo de instabilitate atmosferica, de la ora 10:30 pana marți la ora 23. Sambata este cod portocaliu de ploi in Suceava, Botoșani, Neamț și la munte, in Bistrița-Nasaud și Maramureș, iar de duminica pana luni in județe din vest și sud-vest. Potrivit informarii meteo,…

- Vremea se menține deosebit de calda in acest sfarșit de saptamana, o scadere a temperaturilor urmand sa se inregistreze incepand de luni. Valorile termice inregistrate in ultima vreme depașesc cu 7-8 grade limitele normale ale perioadei, spun meteorologii, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA…

- Biroul Electoral Central anunța ca prezența la vot, duminica, la ora 10.00, in cadrul alegerilor europarlamentare, este de 6,56%. La alegerile europarlamentare din anul 2014, prezența la vot, la aceeași ora, a fost de 4,61%. De asemenea, Biroul Electoral Central anunța ca prezența la vot, la ora 10.00,…