- Iși cauta disperata fiica pe care n-a mai vazut-o de mai bine de doua saptamani. Eleva, de 16 ani, a disparut fara urma dupa ce a fugit cu iubitul ei. Nu inainte insa de a lasa un mesaj acasa. De atunci, singura informație pe care parinții au primit-o e ca fiica lor ar fi gravida.

- Iși cauta disperata fiica pe care n-a mai vazut-o de mai bine de doua saptamani. Eleva, de 16 ani, a disparut fara urma dupa ce a fugit cu iubitul ei. Nu inainte insa de a lasa un mesaj acasa. De atunci, singura informație pe care parinții au primit-o e ca fiica lor ar fi gravida.

- O postarița din Dambovița a transmis un mesaj catre asistații social care a transformat-o in vedeta internetului. Filmulețul a devenit imediat viral. (VEZI ȘI: O POSTARITA DIN ARGES, ACUZATA CA VIOLEAZA CORESPONDENTA LOCALNICILOR SI LE FURA BANI!) Revoltata de faptul ca era asaltata cu intrebari de…

- Scene dezgustatoare pe rafturile unui supermarket din Marea Britanie! Un cuplu a avut parte de socul vietii, dupa ce a fost la un magazin din orasul lor si a cumparat mai multe caserole de fructe. Salma Riaz, in varsta de 32 de ani, si sotul sau, Kamran, au decis sa mearga sa cumpere fructe proaspete…

- Horia Brenciu este un artist desavarșit, care se bucura din plin unui public numeros, insa puțini ii știu drama prin care a trecut Ramas fara mama la varsta de 11 ani, tatal sau a decis sa nu se recasatoreasca, astfel s-a ocupat singur de creșterea artistului. In urma cu doi ani, cantarețul și-a pierdut…

- Mihai Rait Dragomir, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Dorel din „Las Fierbinți”, va deveni tatic pentru prima oara, in acest an. Soția lui, frumoasa Ana Maria, este insarcinata in 4 luni, potrivit unor surse apropiate de actor. Cei doi s-au casatorit vara trecuta, iar acum sunt pregatiți…

- Autoritatile din Timisoara sunt in alerta dupa ce un copil a disparut in cursul zilei de luni de acasa. Baietelul se numeste Galiu Gheorghita Raul, are zece ani si a disparut in timp ce mergea la scoala.

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- In varsta de 39 de ani, actrița canadiana urmeaza sa devina mamica pentru prima data. Știrea ca e insarcinata a fost confirmata de mai mulți apropiați de-ai vedetei pentru jurnaliștii de la E! News. Din pacate, deocamdata, niciun reprezentant de-al artistei nu a putut fi contactat pentru a oferi mai…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii legate de moartea sportivului de 23 de ani din Dambovița. Florin Stelian era legitimat la Clubul Respect Gym din Gaești. De un an nu mai participa, insa, la competiții. Tanarul locuia in Matasaru, alaturi de parinți. Tragedia s-a petrecut intr-o fracțiune…

- DISPARUT… Un barbat din Valeni este de negasit de o saptamana. Se numeste Marian Vacarciuc, are 38 ani si a disparut fara urma in Franta. Familia il cauta cu disperare, a anuntat Politia din Vaslui, precum si cea din Franta, insa, pana acum, nimeni nu stie nimic de el. In speranta ca poate cineva l-a…

- Elena Udrea este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca este insarcinata, mai mult, va avea gemeni! Aceeași stare o are și iubitul ei, tinerelul Adrian Alexandrov. Acesta nu s-a ferit sa comenteze despre sarcina celei care ii este partenera de viața. “Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca Marinela Simion, in varsta de 68 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la reședința din data de 13 februarie și nu s-a mai intors. Read More...

- Un batran din Gorj este cautat de politie si voluntari dupa ce a disparut de acasa. Politisti din cadrul Politiei Orașului Bumbesti-Jiu au fost sesizați de o femeie, de 62 de ani, din orasul Bumbesti Jiu, despre faptul ca tatal ...

- Vanturile puternice si ploile torentiale au lovit Malta, inundand drumurile, dupa luni in care nivelul precipitatiilor a fost cu mult sub medie. Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta.

- Feli se simte pierduta din ziua in care a aflat ca tatal ei s-a stins din viata. Frumoasa artista avea o relatie speciala cu tatal ei, dar si cu mama sa, care a vizitat-o destul de des de cand ea s-a mutat in Capitala ca sa isi canalizeze toata atentia asupra carierei. Dupa ce ieri i-a scris un mesaj…

- Doi batrani din Lugoj au lansat o campanie emotionanta pe pagina de socializare Facebook prin care cer ajutorul cetatenilor pentru a-si gasi fiul disparut de acasa in urma cu 19 ani. Cei doi pensionari au postat o fotografie cu ei tinand in mana un portret al fiului disparut, Gheorghe Vasile Laurentiu,…

- Traian Basescu se bucura de una dintre cele mai frumoase zile din viața sa. A petrecut cateva clipe alaturi de familie și a avut timp suficient sa-l sarbatoreasca pe nepoțelul sau, la implinirea varstei de trei ani.

- Mobilizarea politistilor a condus la gasirea operativa a unui minor cu probleme psihice, disparut de la domiciliul sau din comuna Vintu de Jos. La data de 28 ianuarie 2018, in jurul orei 13,30 Postul de Politie Vintu de Jos a fost sesizat de catre o femeie din comuna cu privire la faptul ca, fiul sau…

- Costi, sotul mamei din Buzau care si-a pus capat zilelor la numai 23 de ani, a rupt tacerea. Barbatul indoliat a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ce s-a intamplat intre el si sotia lui inainte ca tanara sa-si ia viata. (CITESTE SI: Tanara de 23 de ani, mama a unei fetite, si-a…

- Diana Merisan, o tanara de numai 23 de ani, din Buzau, a fost gasita in stare de inconstienta de sotul ei, dupa ce a inghitit o doza mare de medicamente pentru afectiuni cardiace. Vestea cumplita a fost data de sotul acesteia, printr-un mesaj pe Facebook.

- Pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 se afla un proces cel puțin ciudat, intre proprietarii unui autoturism furat și Allianz Țiriac Asigurari SA. Familia despre care „Evenimentul zilei” a scris, pe 21 august 2017, ca a fost umilita in complexul rezidențial Nefeli Luxury Villas and Suites, dupa ce i-a…

- Mihai Carstea, un jandarm din Ploiesti, a postat, marti, pe pagina personala de Facebook, un mesaj adresat celor care au criticat reactia violenta a colegilor sai, sambata, 20 ianuarie, in timpul protestelor din Bucuresti.

- In urma cu 30 de ani familia lui Jose Garcia, un peisagist in varsta de 39 de ani, a ajuns ilegal in SUA. Acum o decizie a lui Trump l-a pus intr-o situatie imposibila. Tata a doi copii, el si-a luat „la revedere” de la familia sa, luni dimineata, pe Aeroportul Detroit Metro, cu destinatia Mexic.

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, plutonierul major Ilarion Nicusor Arjocu din cadrul ISU Gorj, disparut in cursul zilei de duminica, a fost identificat, luni, pe raza localitatii Pades, zona Muntelui Godeanu, din judetul Gorj. Arjocu este angajatul ISU Gorj din…

- Nicușor Arjocu, pompier in cadrul ISU Gorj, Garda de intervenție Tismana, disparut duminica de la domiciliul din comuna Padeș, a fost gasit astazi de un echipaj de jandarmerie in zona Barajului de la Valea Mare. Barbatul intrase in șoc hipotermic, ...

- Un pompier de 36 de ani din Gorj este dat in urmarire nationala de politie dupa ce in urma cu doua zile a disparut de acasa. Barbatul trecuse cu bine ultima testare psihologica, din august 2017, iar duminica sefii l-au trimis acasa de la seviciu, pentru ca l-au vazut abatut. Sursa: http://evz.ro/alerta-nationala-pompier.html

- Polițiștii din Braila sunt in alerta dupa ce o fata de 13 ani a plecat de acasa in cursul zilei de duminica și nimeni nu mai știe nimic de ea. Adolescenta a plecat de acasa, din comuna braileana Zavoaia. Copila și-a facut bagajele și, fara sa spuna ce are de gand sa faca sau sa lase vreun bilet, a…

- Aflata intr-o vacanta exotica, Dana Rogoz impreuna cu sotul si fiul lor ii tin la curent pe cei ramasi acasa, dar si pe fani cu locurile de vis in care se relaxeaza. Cu una dintre fotografiile pe care le-a facut publice recent, vedeta i-a facut pe multi sa se intrebe daca e insarcinata din nou! Unul…

- Alerta seara trecuta la Timisoara! Un copil de 6 ani a disparut de acasa, iar toate autoritatile au fost alertate. Copil disparut la ora 17.00 a fost gasit dupa ora 23.00 de politistii locali, in centrul orasului, in apropiere de Club 30, aflat in compania altor copii mai mari. „Polițiștii locali au…

- Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratul de Politie Suceava, Ionut Epureanu, baietelul a fost gasit la aproximativ 1.200 de metri de locuinta, imbracat sumar, intr-un costumas, primele date aratand ca cel mai probabil copilul s-a ratacit, s-a impiedicat si a cazut. "Din pacate, baietelul a fost…

- Gheorghe Preoteasa, batranul in varsta de 84 de ani din Mușatești dat disparut, are 1,65-1,70 m inaltime, aproximativ 60-65 kg, par grizonat, sprancene și barba albe. Barbatul are și semne particulare, respectiv probleme la ochiul drept și probleme de auz. Batranul a plecat marți de la domiciliu cu…

- A fost un inceput de an plin de tensiune si teama pentru o familie din localitatea argeseana Musatesti. Astfel, Gheorghe Peotreasa, un batran de 84 de ani a plecat de acasa pe data de 2 ianuarie, acesta dorind sa mearga in vizita la niste rude din Valea Iasului. Numai ca batranul nu a mai ajuns,…

- Politistii timișeni cauta o tanara, de 15 ani, disparuta de acasa. Aceasta a plecat in noaptea de 28 spre 29 decembrie, din localitatea Pișchia, iar pana in prezent nu a revenit. BACILA NICOLETA GABRIELA are 15 ani si urmatoarele semnalmente: 1.55 metri inaltime, 60 de kilograme, par șaten, ochi caprui.…

- A trecut deja un an de la moartea lui George Michael. Artistul a fost gasit fara suflare de catre partenerul lui, Fadi Fawaz, chiar in ziua de Craciun, iar cei apropiați lui sunt inca extrem de afectați de dispariția definitiva a lui George. Membrii familiei au facut public un mesaj dureros pentru…

- Mesajul președintelui Iohannis, de Craciun: Sarbatoarea nașterii Domnului este un bun indemn la compasiune și solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru, a transmis șeful statului, intr-un mesaj video postat pe pagina de Facebook. Președintele le-a mai urat romanilor sa se bucure de aceste…

- Dupa luni de speculație, iata ca sora mai mica a lui Kim Kardashian confirma mult-așteptata veste: e insarcinata! Da, Khloe și Tristan Thompson, barbatul care a ajutat-o sa depașeasca divorțul de Lamar Odom, vor deveni parinți! Khloe Kardashian și Tristan Thompson vor deveni parinți Fericita veste a…

- Clipe de groaza pentru o familie din Tulcea. Fata de 18 ani a plecat de acasa și nu s-a mai întors. Familia a facut apel pe Facebook în speranța ca tânara va fi gasita. "Claudia Ionescu, verisoara mea, a disparut aseara in jurul orei 20. Va rugam sa distribuiti aceasta postare…

- Un barbat din Campina și-a gasit fiul spanzurat intr-o padure de la marginea orașului. Cel care și-a pus capat zilelor este un tanar de 33 de ani. Familia il cauta neincetat, dupa ce a disparut de acasa. Descoperirea infioratoare a fost facuta de tatal tanarului. Barbatul și-a gasit fiul spanzurat intr-o…

- Loredana Pașcuța, in varsta de 35 de ani, este cautata de polițiștii din Timiș, dupa ce a disparut de acasa in urma cu trei zile. Femeia este soția fostului consilier județean PNL Adrian Pașcuța, fiind mama a trei copii.

- Un adolescent de 17 ani, domiciliat in satul Codru, raionul Telenești, este dat disparut. Pe 4 decembrie curent, minorul a plecat de acasa, intr-o direcție necunoscuta și pana in prezent nu se știe locul aflarii acestuia, transmite UNIMEDIA.

- Batranul de 72 de ani disparut in urma cu trei zile intr-o padure din Caraș-Severin a fost gasit mort. El plecase la cules de bureți cu niște prieteni. Batranul, originar din satul Borlovenii Noi, comuna Prigor, ar fi plecat impreuna cu doi prieteni inca din 9 decembrie la plimbare in padurea din zona.…

- Familia liderului Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania CNTR Filiala Constanta, Marin Neagu, trece in aceste momente de bucurie. Marin Lica Neagu a anuntat pe pagina sa de Facebook ca fiica sa, Madalina se casatoreste astazi. "Azi e ziua cea mare. Se casatoreste fata mea, Madalina Neagu. Sa…

- Un tanar de 30 de ani din Gorj a disparut fara urma de acasa. Inainte de a se face nevazut, barbatul i-a lasat un bilet mamei, care a ramas inlemnita de spaima cand a vazut ultimele cuvinte ale fiului ei.

- Directia pentru Protectia Copilului Iasi a dat in judecata o familie din localitatea Raducaneni, judetul Iasi, iar Judecatoria Raducaneni a emis o ordonanta presedintiala prin care obliga parintii sa continue tratamentul fetitei in varsta de zece ani. Purtatorul de cuvant al Directiei pentru…

- E placut sa ai o mica vacanța de Craciun, iar sarbatorit in familie il face inegalabil mai prețios. Ce poate fi mai frumos decat sa stai cu familia in jurul mesei de sarbatoare intr-o atmosfera calda si plina de afecțiune? Targul CRACIUNUL ACASA te va ajuta sa ai o sarbatoare de neuitat, pentru ca in…

- Micutul Leo, 6 ani, a scris un bilet emotionant pentru mama lui, dupa ce i s-a spus ca aceasta a murit. Familia crede ca Jessica Cowdery, 26 de ani, s-a sinucis. Ea a fost gasita fara suflare in luna septembrie a acestui an. Leo era foarte apropiat de mama lui, iar la aflarea vestii ca femeia a murit,…