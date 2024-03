Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pe data de 1 martie 2024, Aleksei Navalnii a fost condus pe ultimul drum. Cu puțin timp in urma au fost facute publice imagini de la slujba de inmormantare a opozantului rus, care a murit subit, cu doua saptamani, intr-o colonie penala din Arctica.

- Momente dureroase pentru familia și apropiații lui Mile Povan. Artistul a fost astazi condus pe ultimul drum. Sute de persoane au venit atat la priveghi, cat și la inmormantare. Și oamenii simpli au mers la ceremonie și s-au rugat pentru sufletul lui.

- Aleksei Navalnii a fost torturat și infometat in inchisoare, iar trupul i-a fost maltratat dupa moarte, a spus vaduva acestuia, Iulia Navalnaia, in plenul Parlamentului European.Vaduva lui Navalnii l-a numit pe Putin "monstru”.

- Aleksei Navalnii a fost torturat la ordinul presedintelui rus Vladimir Putin, care este un monstru si conduce o organizatie criminala, din care fac parte oameni care otravesc, asasini, a declarat miercuri Iulia Navalnaia, vaduva opozantului rus, in plenul Parlamentului European. ''Sambata s-au implinit…

- Președintele american Joe Biden s-a intalnit joi cu soția și fiica lui Alexei Navalnii, liderul opoziției ruse decedat saptamana trecuta, „pentru a-și exprima sincerele condoleanțe”, a spus Casa Alba, relateaza hotne w s.ro .

- Joe Biden s-a intalnit joi cu vaduva lui Aleksei Navalnii, Iulia Navalnaia, și cu fiica opozantului rus mort in inchisoare, Daria (Dasha) Navalnaia, in California, a anunțat Casa Alba, informeaza The Guardian.

- UE va oferi o platforma Iuliei Navalnaia pentru a-l critica pe președintele rus Vladimir Putin și pentru a galvaniza opoziția fața de regimul sau, relateaza Politico. Vaduva opozantului rus, care a murit vineri in pușcarie, se va adresa luni miniștrilor de externe din cele 27 de state membre UE.Inaltul…

- Trecere in neființa a lui Aleksei Navalnii a adus durere in suflet in randul apropiaților sai. Soția opozantului de temut al lui Vladimir Putin se simte extrem de afectata de decesul partenerului sau. Iata ce mesaj a postat Iulia, la doua zile de la decesul soțului sau, pe internet!