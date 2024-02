Deși trecusera doi ani de cand Iulia Navalnaia isi vazuse ultima data sotul, opozantul rus Aleksei Navalnii, ea a ales sa vorbeasca vineri la Munchen, imediat dupa ce a aparut vestea mortii acestuia in inchisoare. Cu lacrimi in ochi și respirand adanc, Iulia a impartasit lungul si durerosul drum al soțului ei impotriva Kremlinului, scrie AFP, intr-un portret al femeii care este vazuta de mulți observatori ca fiind cea care va prelua acum stafeta luptei anti-Putin in contextul in care lista opozanților din Rusia devine tot mai mica, potrivit News.ro."Daca acesta este adevarul, as vrea ca Putin,…